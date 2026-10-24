सीवान पटाखा विस्फोटः चार घंटे तक होते रहे धमाके, दहशत के साये में जिंदगी तलाश रही थी टीम
शुक्रवार शाम करीब साढ़े पांच बजे अवैध रूप से पटाखा बनाने के दौरान एक मकान में जोरदार विस्फोट हुआ। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई। करीब चार घंटों तक रुक-रुककर धमाके होते रहे।
सीवान, निज प्रतिनिधि। सीवान के जामो थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में शुक्रवार शाम पटाखा बनाने के दौरान हुए भीषण विस्फोट से इलाके में दहशत फैल गई। धमाके इतने जोरदार थे कि पूरा गांव दहल उठा। हादसे के बाद करीब चार घंटे तक मकान में रुक-रुककर विस्फोट होते रहे। इससे राहत और बचाव अभियान में जुटी टीमों को काफी परेशानी हुई। कुल सात लोगों के मौत की बात कही जा रही है। हालांकि, प्रशासनिक स्तर पर अब तक तीन लोगों की मौत की पुष्टि की गई थी।
शाम साढ़े पांच बजे हुआ जोरदार धमाका
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार शाम करीब साढ़े पांच बजे कथित तौर पर अवैध रूप से पटाखा बनाने के दौरान एक मकान में जोरदार विस्फोट हुआ। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचे। घायलों की तलाश के साथ मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका को देखते हुए अभियान शुरू किया गया।
रह-रहकर होते रहे विस्फोट, बचाव में परेशानी
हादसे के बाद मकान में लगातार रुक-रुककर धमाके होते रहे। रात करीब नौ बजे तक विस्फोट जारी रहने से घटनास्थल पर जांच और बचाव कार्य में बाधा आई। आशंका जताई जा रही थी कि मकान के भीतर तीन से चार लोग फंसे हो सकते हैं। हालांकि, देर रात तक उनके संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी थी।
बचाव कार्य के बाद ही स्पष्ट होगी स्थित
घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर राहत-बचाव दल की तैनाती जारी रही। प्रशासनिक स्तर पर तीन मौतों की पुष्टि की गई थी। अधिकारियों के अनुसार, बचाव अभियान पूरा होने और स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही अन्य संभावित मौतों के संबंध में पुष्टि की जा सकेगी। हादसे के कारणों और नुकसान का आकलन करने की प्रक्रिया जारी थी।
फंसे लोगों को निकालने का प्रयास जारी : डीएम
जिले के जामो थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में शुक्रवार की शाम पटाखा बनाने के दौरान हुए भीषण विस्फोट के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। घटनास्थल पर पहुंचे डीएम विजय प्रकाश मीणा ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद वे मौके पर पहुंचे हैं। विस्फोट में कुछ लोगों की मौत होने की बात सामने आई है। हालांकि, मृतकों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। डीएम ने बताया कि घटनास्थल पर अग्निशमन विभाग, मेडिकल टीम सहित अन्य संबंधित टीमें मौजूद हैं। प्रशासन की प्राथमिकता अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना और घायलों को समुचित इलाज उपलब्ध कराना है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, तीन से चार लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है। बताया कि घटनास्थल पर बीच-बीच में विस्फोट हो रहे हैं। ऐसे में, स्थिति को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें