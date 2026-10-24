सीवान पटाखा विस्फोटः चार घंटे तक होते रहे धमाके, दहशत के साये में जिंदगी तलाश रही थी टीम

शुक्रवार शाम करीब साढ़े पांच बजे अवैध रूप से पटाखा बनाने के दौरान एक मकान में जोरदार विस्फोट हुआ। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई। करीब चार घंटों तक रुक-रुककर धमाके होते रहे।

सीवान, निज प्रतिनिधि। सीवान के जामो थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में शुक्रवार शाम पटाखा बनाने के दौरान हुए भीषण विस्फोट से इलाके में दहशत फैल गई। धमाके इतने जोरदार थे कि पूरा गांव दहल उठा। हादसे के बाद करीब चार घंटे तक मकान में रुक-रुककर विस्फोट होते रहे। इससे राहत और बचाव अभियान में जुटी टीमों को काफी परेशानी हुई। कुल सात लोगों के मौत की बात कही जा रही है। हालांकि, प्रशासनिक स्तर पर अब तक तीन लोगों की मौत की पुष्टि की गई थी।

शाम साढ़े पांच बजे हुआ जोरदार धमाका जानकारी के अनुसार, शुक्रवार शाम करीब साढ़े पांच बजे कथित तौर पर अवैध रूप से पटाखा बनाने के दौरान एक मकान में जोरदार विस्फोट हुआ। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचे। घायलों की तलाश के साथ मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका को देखते हुए अभियान शुरू किया गया।

रह-रहकर होते रहे विस्फोट, बचाव में परेशानी हादसे के बाद मकान में लगातार रुक-रुककर धमाके होते रहे। रात करीब नौ बजे तक विस्फोट जारी रहने से घटनास्थल पर जांच और बचाव कार्य में बाधा आई। आशंका जताई जा रही थी कि मकान के भीतर तीन से चार लोग फंसे हो सकते हैं। हालांकि, देर रात तक उनके संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी थी।

बचाव कार्य के बाद ही स्पष्ट होगी स्थित घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर राहत-बचाव दल की तैनाती जारी रही। प्रशासनिक स्तर पर तीन मौतों की पुष्टि की गई थी। अधिकारियों के अनुसार, बचाव अभियान पूरा होने और स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही अन्य संभावित मौतों के संबंध में पुष्टि की जा सकेगी। हादसे के कारणों और नुकसान का आकलन करने की प्रक्रिया जारी थी।