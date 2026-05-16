Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे में सीवान का परिवार खत्म, श्राद्ध से लौट रहे 5 मरे; कार बन गई कबाड़

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, सिसवन (सीवान)
share

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शनिवार शाम को हुए भीषण सड़क हादसे में कार सवार एक ही परिवार के 4 समेत 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में बिहार के सीवान जिले के रहने वाले मनीष, उनकी पत्नी और दोनों बेटियां शामिल हैं। हादसा यूपी में आजमगढ़ के पास हुआ।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे में सीवान का परिवार खत्म, श्राद्ध से लौट रहे 5 मरे; कार बन गई कबाड़

उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शनिवार शाम को हुए भीषण सड़क हादसे में बिहार के सीवान का पूरा परिवार खत्म हो गया। कंटेनर में पीछे से घुसी कार में सवार पति, पत्नी और बेटियों समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई। मृतक परिवार सिसवन थाना क्षेत्र के ग्यासपुर गांव का रहने वाला था। सभी श्राद्ध कर्म में शामिल होने गांव आए थे, इसके बाद हरियाणा के फरीदाबाद लौट रहे थे। तभी दर्दनाक सड़क हादसे में उनकी जान चली गई। हादसा इतना भयावह था कि कार पूरी तरह कबाड़ बन गई।

हादसे ने गांव के लोगों को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है। जिस किसी ने भी घटना के बारे में सुना, उसकी आंखें नम हो गईं। गांव में हर तरफ सिर्फ इसी घटना की चर्चा होती रही। मृतकों में ग्यासपुर निवासी प्रेमलाल श्रीवास्तव के पुत्र मनीष कुमार श्रीवास्तव, मनीष की पत्नी कंचन देवी, बेटी आस्था कुमारी एवं अदिति कुमारी और एक ड्राइवर शामिल है।

बताया जा रहा है कि मनीष अपने परिवार के साथ फरीदाबाद में रहते थे। कुछ दिन पहले वे अपने ननिहाल, एकमा थाना क्षेत्र के एक गांव में आयोजित श्राद्ध कर्म में शामिल होने आए थे। पारिवारिक कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पूरा परिवार स्विफ्ट डिजायर कार से वापस फरीदाबाद लौट रहा था।

ये भी पढ़ें:शादी के दूसरे दिन ही विधवा हो गई दुल्हन, दूल्हे की करंट लगने से दर्दनाक मौत

आजमगढ़ के पास हुआ एक्सीडेंट

इसी दौरान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उनकी कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिवार और गांव में कोहराम मच गया।

गांव के लोगों का कहना है कि मनीष बेहद मिलनसार और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। वे जब भी गांव आते थे, सबसे आत्मीयता से मिलते थे। उनकी दोनों बेटियां भी गांव के लोगों की आंखों का तारा थीं। एक साथ पूरे परिवार के खत्म हो जाने की खबर ने हर किसी को अंदर तक तोड़ दिया है।

ये भी पढ़ें:यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बस पलटी, 50 यात्री घायल, बच्ची हालत गंभीर

बेटे-बहू और पोतियों को खोने के बाद पिता टूटे

ग्यासपुर गांव में मृतकों के घर के बाहर लोगों की भीड़ जुटी रही। महिलाएं दहाड़ मारकर रोती रहीं, जबकि बुजुर्गों की आंखें भी नम थीं। सबसे अधिक दुखद स्थिति मनीष के पिता प्रेमलाल श्रीवास्तव की है, जो गांव में अकेले रहते हैं। जवान बेटे, बहू और पोतियों को खो देने के बाद वे पूरी तरह टूट चुके हैं। उन्हें सांत्वना देने पहुंचे लोगों के पास भी शब्द नहीं थे।

इस हृदयविदारक हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और लंबी दूरी की यात्राओं के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत को याद दिला दिया है। गांव में हर तरफ शोक का माहौल है और लोग ईश्वर से मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Siwan Siwan News Purvanchal Expressway अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।