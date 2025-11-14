Siwan District Result LIVE: सीवान की 8 सीटों पर कौन आगे? 2020 में 6 MGB तो 2 NDA जीता था

संक्षेप: Siwan District Seats Overall Results: सीवान जिले की सीवान, जीरादेई, दारौंदा, बड़हरिया, रघुनाथपुर, दरौली, महाराजगंज और गोरियाकोठी कुल 8 विधानसभा सीटों में से 2020 में छह पर महागठबंधन को जीत मिली थी, जबकि एनडीए को दो सीटों से संतोष करना पड़ा था।

Siwan District Seats Overall Results: सीवान जिले की विधानसभा सीटों सीवान, जीरादेई, दारौंदा, बड़हरिया, रघुनाथपुर, दरौली (SC), महाराजगंज और गोरियाकोठी कुल आठ सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। साढ़े आठ बजे से ईवीएम खुलेंगे। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में सीवान ज़िले में महागठबंधन (MGB) का स्पष्ट दबदबा रहा था। जिले की 8 में से 6 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को केवल 2 सीटों से संतोष करना पड़ा था।

सुबह 8 बजे- मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। सिवान में अवध बिहारी चौधरी, रघुनाथपुर में हरिशंकर यादव, दरौंदा में करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह और बरहरिया में बच्चा पांडेय जीते थे। महाराजगंज में कांग्रेस के विजय शंकर दुबे और दरौली में भाकपा माले के सत्या देव राम विजयी हुए थे। गोरेयाकोठी में भाजपा के देवेश कांत सिंह और जीरादेई में जदयू के अमरजीत कुशवाहा जीते थे।

इन प्रमुख प्रत्याशियों के बीच मुकाबला सिवान (Siwan) मंगल पांडेय (BJP)

अवध बिहारी चौधरी (RJD, महागठबंधन)

जीरादेई भीष्म प्रताप कुशवाहा (JDU)

अमरजीत कुशवाहा (CPI(ML)

दरौली (SC) विष्णु देव पासवान (LJP)

सत्यदेव राम (CPI(ML)

रघुनाथपुर विकास कुमार सिंह (JD(U)

ओसामा शहाब (RJD)

दारौंदा कर्णजीत सिंह (BJP)

अमरनाथ यादव (CPI(ML)

बरहड़िया इंद्रदेव सिंह पटेल (जेडीयू)

अरुण गुप्ता (RJD)

गोरेयाकोठी देवेश कांत सिंह (BJP)

अनवारुल हक अंसारी (RJD)

महाराजगंज हेमरानारायण साह (JD(U)

विशाल जायसवाल (RJD)