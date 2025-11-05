Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newssiwan assembly seat bjp mangal pandey rjd awadh Bihari choudhary first phase voting
Bihar Chunav: मंगल पांडेय बनाम छह बार विधायक रहे अवध बिहारी चौधरी, सीवान के दंगल में दिग्गजों का मुकाबला

Wed, 5 Nov 2025 07:03 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, ब्रजेश, सीवान
Bihar Chunav: देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की धरती सीवान। ठंड की दस्तक हो चुकी है। वहीं, राजनीतिक तापमान चरम पर है। सीवान जिले में आठ विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें सबसे चर्चित क्षेत्रों में सीवान और रघुनाथपुर शामिल हैं। सीवान विधानसभा क्षेत्र में दो राजनीतिक दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। एक तरफ एनडीए से भाजपा उम्मीदवार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय हैं, तो दूसरी ओर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी महागठबंधन से राजद के प्रत्याशी हैं। दोनों के बीच कांटे की लड़ाई है।

मंगल पांडेय भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, बड़ा नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नेतृत्व तथा इनके विकास कार्य इन्हें मजबूती दे रहे हैं। वहीं, अवध बिहारी चौधरी छह बार के विधायक हैं। राजद की ताकत के साथ ही माले का यहां आधार है, जो इन्हें बल दे रहा है। वहीं, यहां जन सुराज पार्टी के इन्तेखान अहमद और एआईएमएम के कैफी समशीर मुकाबले को बहुकोणीय बनाने में जुटे हैं।

सीवान शहर के समीप लक्ष्मीपुर में व्यवसायी विनोद यादव अखबार पढ़ते हुए मिले। उन्होंने कहा कि जनता को सरकार मुफ्त की रेबड़ियां बांट रही है, यह ठीक नहीं है। इससे अच्छा होता, यहां रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जाते। सीवान से चार किमी दूर स्थित ओरमा गांव के निवासी श्रीभगवान सिंह अपनी खेत से मूली लेकर बाजार में साईकिल पर बेचने जा रहे थे। चुनावी मुद्दा पूछने पर कहते हैं कि हमलोग उम्मीदवार को नहीं देख रहे हैं।

नेतृत्व और प्रदेश के विकास से हमलोग खुश हैं, इस पर ही वोट कर रहे हैं। इधर, रघुनाथपुर में दोनों उम्मीदवार राजद के ओसामा और भाजपा के विकास कुमार सिंह उर्फ जीशु सिंह पहली बार मैदान में हैं। यहां भी कमोबेश उम्मीदवारों की ताकत का आधार वही है, जो सीवान विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों की है। यहां भी दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है।

मालूम हो कि ओसामा पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के पुत्र हैं। इस क्षेत्र के शीतलपुर गांव में अपने घर के बाहर बैठे राम बहादुर कहते हैं- यहां दोतरफा लड़ाई है। वह यह भी कहते हैं कि पुरुष बदल सकते हैं, पर महिलाओं ने पक्का कर लिया है कि किसे वोट देना है। वहीं, दरौंदा विस क्षेत्र के सिसवन में 65 वर्षीय तारकेश्वर कहते हैं कि सरकार के काम से लोग खुश हैं। पर, प्रखंड के कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर अंकुश जरूरी है।

सीवान के प्रमुख मुद्दे

● शहर में प्रवेश की जगह सिसवन रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज का नहीं होना, यहां की सबसे बड़ी समस्याओं में एक है। फाटक को पार करने में घंटे-दो घंटे तक लगते हैं।

● शहर में जाम झेलना यहां के लोगों की दिनचर्या में शामिल हो गया है। वाहनों की लंबी कतारें दिनभर रहती है। सीवान में बाईपास का शिलान्यास हो चुका है, बन जाने के बाद जाम से राहत मिलने की उम्मीद है।

● दाहा नदी शहर के बीच गुजरती है। शहर की नदी में बहा दिये जाते हैं। नदी के सौंदर्यीकरण का मुद्दा बनता है, पर अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ है। यह नदी आगे जाकर सरयू नदी में मिलती है।

● नगर परिषद यहां का प्रभावी नहीं है। कचरे के उठाव का कोई समय तय नहीं है, जिससे सड़कों पर यह पड़ा रहता है। दिन के दस बजे से कचरे का उठाव शुरू होने से लोगों को आने-जानें काफी परेशानी होती है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
