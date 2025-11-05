Bihar Chunav: मंगल पांडेय बनाम छह बार विधायक रहे अवध बिहारी चौधरी, सीवान के दंगल में दिग्गजों का मुकाबला

संक्षेप: Bihar Chunav: मंगल पांडेय भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, बड़ा नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नेतृत्व तथा इनके विकास कार्य इन्हें मजबूती दे रहे हैं। वहीं, अवध बिहारी चौधरी छह बार के विधायक हैं। राजद की ताकत के साथ ही माले का यहां आधार है।

Bihar Chunav: देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की धरती सीवान। ठंड की दस्तक हो चुकी है। वहीं, राजनीतिक तापमान चरम पर है। सीवान जिले में आठ विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें सबसे चर्चित क्षेत्रों में सीवान और रघुनाथपुर शामिल हैं। सीवान विधानसभा क्षेत्र में दो राजनीतिक दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। एक तरफ एनडीए से भाजपा उम्मीदवार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय हैं, तो दूसरी ओर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी महागठबंधन से राजद के प्रत्याशी हैं। दोनों के बीच कांटे की लड़ाई है।

मंगल पांडेय भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, बड़ा नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नेतृत्व तथा इनके विकास कार्य इन्हें मजबूती दे रहे हैं। वहीं, अवध बिहारी चौधरी छह बार के विधायक हैं। राजद की ताकत के साथ ही माले का यहां आधार है, जो इन्हें बल दे रहा है। वहीं, यहां जन सुराज पार्टी के इन्तेखान अहमद और एआईएमएम के कैफी समशीर मुकाबले को बहुकोणीय बनाने में जुटे हैं।

सीवान शहर के समीप लक्ष्मीपुर में व्यवसायी विनोद यादव अखबार पढ़ते हुए मिले। उन्होंने कहा कि जनता को सरकार मुफ्त की रेबड़ियां बांट रही है, यह ठीक नहीं है। इससे अच्छा होता, यहां रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जाते। सीवान से चार किमी दूर स्थित ओरमा गांव के निवासी श्रीभगवान सिंह अपनी खेत से मूली लेकर बाजार में साईकिल पर बेचने जा रहे थे। चुनावी मुद्दा पूछने पर कहते हैं कि हमलोग उम्मीदवार को नहीं देख रहे हैं।

नेतृत्व और प्रदेश के विकास से हमलोग खुश हैं, इस पर ही वोट कर रहे हैं। इधर, रघुनाथपुर में दोनों उम्मीदवार राजद के ओसामा और भाजपा के विकास कुमार सिंह उर्फ जीशु सिंह पहली बार मैदान में हैं। यहां भी कमोबेश उम्मीदवारों की ताकत का आधार वही है, जो सीवान विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों की है। यहां भी दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है।

मालूम हो कि ओसामा पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के पुत्र हैं। इस क्षेत्र के शीतलपुर गांव में अपने घर के बाहर बैठे राम बहादुर कहते हैं- यहां दोतरफा लड़ाई है। वह यह भी कहते हैं कि पुरुष बदल सकते हैं, पर महिलाओं ने पक्का कर लिया है कि किसे वोट देना है। वहीं, दरौंदा विस क्षेत्र के सिसवन में 65 वर्षीय तारकेश्वर कहते हैं कि सरकार के काम से लोग खुश हैं। पर, प्रखंड के कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर अंकुश जरूरी है।

सीवान के प्रमुख मुद्दे ● शहर में प्रवेश की जगह सिसवन रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज का नहीं होना, यहां की सबसे बड़ी समस्याओं में एक है। फाटक को पार करने में घंटे-दो घंटे तक लगते हैं।

● शहर में जाम झेलना यहां के लोगों की दिनचर्या में शामिल हो गया है। वाहनों की लंबी कतारें दिनभर रहती है। सीवान में बाईपास का शिलान्यास हो चुका है, बन जाने के बाद जाम से राहत मिलने की उम्मीद है।

● दाहा नदी शहर के बीच गुजरती है। शहर की नदी में बहा दिये जाते हैं। नदी के सौंदर्यीकरण का मुद्दा बनता है, पर अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ है। यह नदी आगे जाकर सरयू नदी में मिलती है।