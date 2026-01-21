Hindustan Hindi News
बिहार में जिंदा वार्ड पार्षद ही मृत घोषित, अब हाथ में मरी नहीं का तख्ती लेकर घूम रहीं

संक्षेप:

पार्षद शीला देवी जो अपने वार्ड के लोगों के जन्म और मृत्यु को सत्यापित करती है। खुद उसे ही मृत घोषित कर दिया गया। अब उन्हें खुद को जीवित साबित करने के लिए सरकारी कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है।

Jan 21, 2026 10:48 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, गया जी
मैं शीला देवी, वर्तमान में वार्ड 34 की पार्षद हूं। मैं अभी जीवित हूं लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण मुझे मृत घोषित कर दिया गया। उक्त बातें हाथों में तख्ती लिए हुए वार्ड 34 की पार्षद शीला देवी ने गेवाल बिगहा में अपने आवास पर कही। गया जी में जिंदा वार्ड पार्षद को ही मृत घोषित कर दिया गया है।

वार्ड पार्षद शीला देवी ने कहा कि मेरे पति की मौत के बाद लगभग 18 साल से विधवा पेंशन मिल रहा है। नवंबर 2025 तक विधवा पेंशन की राशि मेरे खाते में आयी । उसके बाद राशि नहीं आने पर जब केवाईसी के लिए वसुधा केंद्र पहुंची तो पता चला कि हमें मृत्यु घोषित कर दिया गया है।

ऐसे लोग जो टेबल पर बैठकर सत्यापन करते हैं और जीवित को मृत घोषित कर देते हैं। वैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने जल्द ही गलती को सुधार कर विधवा पेंशन शुरू करने की मांग की है।

खुद को जीवित साबित करने के लिए लगाना पड़ रहा है चक्कर

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
