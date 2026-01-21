बिहार में जिंदा वार्ड पार्षद ही मृत घोषित, अब हाथ में मरी नहीं का तख्ती लेकर घूम रहीं
पार्षद शीला देवी जो अपने वार्ड के लोगों के जन्म और मृत्यु को सत्यापित करती है। खुद उसे ही मृत घोषित कर दिया गया। अब उन्हें खुद को जीवित साबित करने के लिए सरकारी कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है।
मैं शीला देवी, वर्तमान में वार्ड 34 की पार्षद हूं। मैं अभी जीवित हूं लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण मुझे मृत घोषित कर दिया गया। उक्त बातें हाथों में तख्ती लिए हुए वार्ड 34 की पार्षद शीला देवी ने गेवाल बिगहा में अपने आवास पर कही। गया जी में जिंदा वार्ड पार्षद को ही मृत घोषित कर दिया गया है।
वार्ड पार्षद शीला देवी ने कहा कि मेरे पति की मौत के बाद लगभग 18 साल से विधवा पेंशन मिल रहा है। नवंबर 2025 तक विधवा पेंशन की राशि मेरे खाते में आयी । उसके बाद राशि नहीं आने पर जब केवाईसी के लिए वसुधा केंद्र पहुंची तो पता चला कि हमें मृत्यु घोषित कर दिया गया है।
ऐसे लोग जो टेबल पर बैठकर सत्यापन करते हैं और जीवित को मृत घोषित कर देते हैं। वैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने जल्द ही गलती को सुधार कर विधवा पेंशन शुरू करने की मांग की है।
खुद को जीवित साबित करने के लिए लगाना पड़ रहा है चक्कर
