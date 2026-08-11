Sitamarhi News: दुस्साहस: महिन्दवारा में भू-विवाद में चाकू से गोदकर युवक की हत्या

Sitamarhi News: महिन्दवारा थाना क्षेत्र के सुगरीडीह गांव में पूर्व के भू-विवाद के चलते 22 वर्षीय युवक चंदन कुमार की हत्या कर दी गई। मृतक की बहन काजल को भी इसी विवाद में चाकू मारकर जख्मी किया गया था। पुलिस ने मामले में शामिल दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है और सात लोगों पर हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है।

Sitamarhi News: रुन्नीसैदपुर(सीतामढ़ी), सीतामढ़ी कार्यालय। महिन्दवारा थाना क्षेत्र के सुगरीडीह गांव में रविवार की देर शाम पूर्व के भू-विवाद को लेकर एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गयी। इससे दो दिन पूर्व इसी विवाद में मृतक की बहन को भी चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था। मृतक की पहचान महिन्दवारा थाना क्षेत्र के सुगरीडीह वार्ड तीन निवासी वीरेन्द्र राय के पुत्र चंदन कुमार (22) के रूप में की गयी है। वहीं मृतक की जख्मी बहन काजल कुमारी (16) का एसकेएमसीएच में इलाज चल रहा है। घटना की सूचना पर महिन्दवारा पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। वहीं ग्रामीण व मृतक के परिजन से मिली जानकारी के आधार पर घटना में शामिल दो महिला डॉली कुमारी व पूनम देवी को गिरफ्तार कर लिया।

मामले की एफआईआर इस बावत मृतक के पिता वीरेंद्र राय के बयान पर सात लोगों पर हत्या की एफआईआर की गयी है। पुलिस को दिए बयान में वीरेंद्र राय ने बताया है कि जमीन को लेकर पूर्व से विवाद चल रहा था।

हमले का विवरण रविवार देर शाम छोटे लाल राय, दशरथ राय, गोलू कुमार, शैलेंद्र कुमार, पूनम देवी, डॉली कुमारी और बबीता कुमारी हथियारों से लैस होकर उसके घर पहुंचे। उस समय चंदन दरवाजे पर बैठा था। आरोप है कि छोटे लाल राय व शैलेंद्र कुमार के कहने पर दशरथ राय ने चंदन पर चाकू से हमला कर दिया। छोटे लाल राय ने भी फरसा से वार किया। इससे चंदन की मौके पर ही मौत हो गई। आवेदन में कुछ आरोपितों के पास पिस्तौल होने की बात भी कही गई है। परिजन चंदन को सदर अस्पताल सीतामढ़ी ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस की कार्रवाई पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। थानाध्यक्ष सुमित कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में मामला पूर्व के जमीन विवाद से जुड़ा है। दो दिन पूर्व मृतक की बहन को भी चाकू मारकर जख्मी किया गया था। जख्मी का इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। इस मामले में पूर्व में एफआईआर हो चुकी है। हत्या मामले में पिता के बयान के आधार पर एफआईआर कर मामले की जांच की जा रही है।