Sitamarhi News: भूतही में भोज के दौरान चली गोली, युवक घायल
Sitamarhi News: - बांह में लगी गोली, गांव के युवक पर फायरिंग का आरोप- बांह में लगी गोली, गांव के युवक पर फायरिंग का आरोप- बांह में लगी गोली, गांव के युवक पर फायरिंग क
Sitamarhi News: भूतही में भोज के दौरान चली गोली, युवक घायल सीतामढ़ी। जिले के भूतही थाना क्षेत्र के फूलकहा गांव मोड़ के समीप भोज के दौरान गोली चलने से एक युवक घायल हो गया। उसकी पहचान फूलकहा गांव निवासी भोला नायक के पुत्र गुड्डू कुमार के रूप में की गई है। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार गांव में एक घर पर भोज का आयोजन किया गया था, जहां लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। इसी दौरान अचानक गोली चल गई, जो गुड्डू की बांह में जा लगी। गोली लगते ही मौके पर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई।
परिजनों और स्थानीय लोगों की सहायता से घायल युवक को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है।भूतही थानाध्यक्ष चंद्र गुप्ता ने बताया कि भोज के दौरान गोली चलने की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घायल युवक ने गांव के ही कुंदन नामक युवक पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी के पास हथियार कहां से आया और घटना किन परिस्थितियों में हुई। पुलिस द्वारा संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है तथा मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।
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