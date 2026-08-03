Sitamarhi News: सड़क पर बेहोशी की हालत में मिला युवक, हालत गंभीर
Sitamarhi News: बोखड़ा के हरिनगर-नयाटोल सड़क पर एक युवक बेहोशी की हालत में मिला। एम्बुलेंस ने युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे सदर अस्पताल, सीतामढ़ी रेफर किया गया। युवक के मुंह से सफेद झाग निकल रहा था, जिससे संभावित जहरीले पदार्थ के सेवन का संदेह है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Sitamarhi News: बोखड़ा। क्षेत्र के हरिनगर-नयाटोल सड़क पर स्थित पुल के पास रविवार सुबह एक युवक बेहोशी की हालत में मिला। सड़क से गुजर रहे लोगों की नजर युवक पर पड़ने के बाद सूचना एम्बुलेंस और पुलिस को दी गई। इसके बाद युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोखड़ा पहुंचाया गया। सीएचसी में चिकित्सकों ने युवक का प्राथमिक उपचार किया, लेकिन उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे सदर अस्पताल, सीतामढ़ी रेफर कर दिया। सूचना मिलने पर बोखड़ा पुलिस भी अस्पताल पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने युवक के पास से एक आधार कार्ड बरामद किया है, जिसके आधार पर उसकी पहचान मुजफ्फरपुर जिले के बिसंभरपट्टी निवासी 26 वर्षीय संजीत राय के रूप में हुई है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक के मुंह से सफेद झाग निकल रहा था, जिससे प्रथम दृष्टया किसी जहरीले पदार्थ के सेवन की आशंका जताई जा रही है।सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉ. संतोष कुमार रंजन ने बताया कि युवक को बेहोशी की अवस्था में लाया गया था तथा उसके मुंह से एक विशेष प्रकार की गंध आ रही थी। इससे प्रतीत होता है कि उसने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया हो सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि चिकित्सीय जांच के बाद ही हो सकेगी। पुलिस ने युवक के पास से बरामद आधार कार्ड के आधार पर उसके परिजनों को इसकी सूचना दी है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
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