Sitamarhi News: मेहनताना नहीं मिलने पर मेडिकल कॉलेज में तालाबंदी
Sitamarhi News: सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के मुरादपुर स्थित निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में मजदूरों ने लगातार हो रही मजदूरी भुगतान में देरी को लेकर प्रदर्शन किया। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें पिछले छह महीने से मजदूरी नहीं मिली है, जिसके कारण उनका आर्थिक संकट बढ़ गया है।
Sitamarhi News: सक्षम वर्मा सीतामढ़ी। डुमरा प्रखंड के मुरादपुर स्थित निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को मजदूरी भुगतान में लगातार हो रही देरी को लेकर मजदूरों का आक्रोश फूट पड़ा। सैकड़ों मजदूरों ने मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया और संवेदक के खिलाफ नारेबाजी की।इसके कारण निर्माण कार्य पूरी तरह ठप हो गया तथा कुछ समय तक अधिकारी एवं कर्मचारी भी परिसर के बाहर ही खड़े रहे। प्रदर्शनकारी मजदूरों का आरोप था कि पिछले छह माह से उन्हें मजदूरी नहीं मिली है। कई बार मांग करने के बावजूद केवल आश्वासन दिया जा रहा है। मजदूरों ने कहा कि भुगतान नहीं होने से उनके परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि बकाया मजदूरी मिलने तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होने देंगे।वहीं मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक पदाधिकारी एसपी सिंह ने छह माह की बकाया मजदूरी के आरोप को गलत बताया। उन्होंने कहा कि मजदूरों का केवल दो माह का भुगतान लंबित है। विभाग से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण 30 जुलाई को भुगतान नहीं हो सका।मजदूरों के प्रतिनिधियों से वार्ता हो चुकी है और 20 अगस्त तक सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। हालांकि इसके बावजूद कार्य शुरू नहीं हो सका था।
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