Sitamarhi News: जलभराव से गुस्साए लोगों ने बांस बल्ला लगा गोशाला रोड जाम किया

Sitamarhi News: सीतामढ़ी में दो दिन से लगातार बारिश के कारण जलनिकासी व्यवस्था न होने से जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। गुस्साए लोगों ने गोशाला रोड पर मुख्य सड़क जाम कर दी। आधे दिन बाद प्रशासन ने आश्वासन देने पर जाम हटाने की प्रक्रिया शुरू की। राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

Sitamarhi News: मनीष झा सीतामढ़ी। शहर में जलनिकासी की व्यवस्था नहीं होने से लगातार दो दिनों से हो रही बारिश से कई जगह जलभराव हो गया। इससे गुस्साए लोगों ने बुधवार सुबह आठ बजे गोशाला रोड पर बांस बल्ला लगाकर मुख्य सड़क जाम कर दिया। करीब छह घंटे तक सड़क जाम रहने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया। दोपहर दो बजे के बाद जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम समाप्त हुआ।

जलभराव की समस्या बारिश से रेलवे स्टेशन परिसर, निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज, गोशाला चौक, कोर्ट बाजार, रिंग बांध के निचले इलाके सहित कई मोहल्लों में जलभराव से जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया। कई इलाकों में सड़कें तालाब बन गईं। गोशाला चौक, कोर्ट बाजार, रिंग बांध के निचले इलाके के घरों और दुकानों में पानी घुस गया। व्यापारियों को सामान बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी, जबकि कई परिवारों को घरों में जमा पानी निकालने में घंटों लग गए। लोगों का कहना था कि हर वर्ष बरसात में यही स्थिति बनती है, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया।

प्रदर्शन की वजह सुबह आठ बजे से प्रदर्शन में लोगों ने गोशाला रोड पर बांस बल्ला लगाकर मुख्य मार्ग जाम कर दिया। इससे दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। स्कूल वाहन, एंबुलेंस, निजी वाहन और मालवाहक वाहन घंटों फंसे रहे। जाम से शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क जाम कर रहे राजेश, प्रभु राय, सत्येंद्र, संजय, मनोज, राजेंद्र और मनोज ने कहा कि बारिश के दौरान एक-दो घंटे पंपसेट चलाकर औपचारिकता पूरी कर दी जाती है। लोगों ने निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जलनिकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं होने से हर वर्ष उन्हें इसी परेशानी होती है। प्रदर्शन को पार्षद सुरेंद्र कुमार का भी समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि जलजमाव की समस्या को लेकर कई बार नगर निगम को लिखित रूप से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

प्रशासन की कार्रवाई आश्वासन पर खुला जाम: करीब छह घंटे बाद सदर अनुमंडल पदाधिकारी आनंद कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक आशीष आनंद के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से वार्ता कर उनकी समस्याएं सुनीं और समाधान का आश्वासन दिया। उसके बाद दोपहर करीब दो बजे लोगों ने जाम समाप्त किया।