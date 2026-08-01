Sitamarhi News: प्रखंडों में कंट्राेल रूम स्थापित कर नल जल योजना चालू रखें : डीएम

Sitamarhi News: कम वर्षापात के कारण जल संकट की आशंका को देखते हुए कलेक्ट्रेट में पेयजलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी रिची पांडेय ने जल की उपलब्धता और “हर घर नल का जल” योजना की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया।

Sitamarhi News: ज्ञान रंजन सीतामढ़ी। कम वर्षापात के कारण संभावित जल संकट की आशंका को देखते शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित विमर्श सभा कक्ष में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल (पीएचईडी) द्वारा संचालित पेयजलापूर्ति योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

जल आपूर्ति की समीक्षा जिलाधिकारी रिची पांडेय ने जिले में पेयजल की उपलब्धता, “हर घर नल का जल” योजना की स्थिति, भू-जल स्तर में गिरावट तथा वैकल्पिक जलापूर्ति व्यवस्थाओं की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले के किसी भी गांव या टोले में पेयजल संकट उत्पन्न नहीं होने दिया जाए। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

कंट्रोल रूम की स्थापना उन्होंने प्रत्येक प्रखंड एवं जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित कर उसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया, ताकि आम लोग पेयजल संबंधी समस्याओं की सूचना तत्काल दे सकें।

नल-जल योजना की स्थिति डीएम ने “हर घर नल का जल” योजना को शत-प्रतिशत क्रियाशील रखने पर जोर देते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में भू-जल स्तर काफी नीचे चला गया है और लोग चापाकलों पर निर्भर हैं, वहां आवश्यकता पड़ने पर टैंकरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाए। छूटे हुए टोलों में नल-जल योजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा पंचायत राज विभाग से हस्तांतरित योजनाओं के रखरखाव के लिए प्रत्येक पंचायत में मरम्मत दल की उपलब्धता करने का निर्देश दिया।

तकनीकी निगरानी सभी कनीय एवं सहायक अभियंताओं को अपने कार्यक्षेत्र में नियमित रूप से उपस्थित रहने तथा मुख्यालय में आवासित रहने का निर्देश दिया गया। डीएम ने कहा कि खराब मोटर, पाइपलाइन, वाल्व या विद्युत संबंधी खराबियों को 24 घंटे के भीतर दूर किया जाए। सभी बीडीओ और सीओ को पेयजल की स्थिति पर सतत निगरानी रखने तथा शिकायत मिलते ही तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उप विकास आयुक्त श्वेता भारती, अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) बृजकिशोर, कार्यपालक अभियंता सहित पीएचईडी के अधिकारी उपस्थित थे। डीएम ने कहा कि आमजन को सुरक्षित और निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।