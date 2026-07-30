Sitamarhi News: जल के लिए बेकल लोगों ने सड़क जाम कर किया विरोध-प्रदर्शन
Sitamarhi News: चोरौत प्रखंड क्षेत्र में सैंकड़ों चापाकल सूखने से पेयजल की किल्लत उत्पन्न हो गई है। एनएच 227 पर यदुपटटी पंचायत के लोगों ने सडक़ जाम कर प्रदर्शन किया, मांग की गई कि जल्द से जल्द पेयजल आपूर्ति बहाल की जाए। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि समस्या का समाधान शीघ्र किया जाएगा।
Sitamarhi News: चोरौत। प्रखंड क्षेत्र में सैंकड़ों चापाकल सूख जाने से क्षेत्र में पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। नल जल योजना की पानी की टंकी से भी सप्लाई नहीं मिलने पर यदुपटटी पंचायत के लोगों ने आक्रोशित होकर बुधवार को दस बजे दिन में एनएच 227 पथ के भिट्ठा मोड़-चोरौत मुख्य सड़क के यदुपटटी मुसहरी चौक पर बांस बल्ला लगाकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। सड़क जाम होने से सड़क के दौनो किनारे वाहनों की लम्बी कतार लग गई। सड़क जाम होने की सूचना मिलने पर चोरौत थानाध्यक्ष मोनी कुमारी, बीडीओ अमित कुमार अमन, तथा प्रमुख प्रतिनिधि सुनील राउत जाम स्थल पर पहुंचकर लोगों से वार्ता कर समझाने का प्रयास किया, लोगों ने तत्काल पेयजल आपूर्ति बहाल करने की मांग पर अरे हुए थे।
ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों पूर्व में नल जल योजना से लगाए गए पानी टंकी का कही मोटर पंप खराब है तो कहीं बिजली आपूर्ति बहाल नहीं है तो कहीं सप्लाई पाइप टुटा हुआ है। जिसके वजह से चापाकल सुखने के बाद नल जल योजना ही उसके परिवार के लिए पेयजल से लेकर खाना बनाने तथा घरेलू सभी कार्यों का निष्पादन किया जा सकता हूं। पेयजल की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। घंटों देर तक समझाने तथा पीएचईडी विभाग कै द्वारा पेयजल आपूर्ति शिघ्र बहाल करने के मिली आश्वासन के बाद सड़क जाम खोला गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।