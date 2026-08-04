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Sitamarhi News: जल संकट पर लोगों ने किया अनशन पांच सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: सुरसंड में जल संकट और वार्ड 1 में पेयजल आपूर्ति की खराब व्यवस्था के खिलाफ संतोष कुमार शोले के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने अनशन किया। उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष को पांच मांगों का ज्ञापन सौंपा जिसमें साफ पानी और मरम्मत की मांग की गई। अध्यक्ष ने कार्रवाई का आश्वासन दिया।

Sitamarhi News: जल संकट पर लोगों ने किया अनशन पांच सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा

Sitamarhi News: सुरसंड। नगर पंचायत क्षेत्र में गहराते जल संकट और वार्ड संख्या एक में पेयजल आपूर्ति की बदहाल व्यवस्था के विरोध में वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सह समाजसेवी संतोष कुमार शोले सोमवार को स्थानीय लोगों के साथ नगर पंचायत कार्यालय परिसर में सत्याग्रह (अनशन) पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष पप्पू कुमार चौधरी को पांच सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में वार्ड क्षेत्र के खराब पड़े सबमर्सेबल, टूटी पाइपलाइन और लीकेज की तत्काल मरम्मत कर नियमित जलापूर्ति बहाल करने, सभी घरों तक पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने तथा हर घर नल-जल योजना का कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा कर उसकी लिखित कार्ययोजना सार्वजनिक करने की मांग की गयी।

नगर पंचायत अध्यक्ष पप्पू कुमार चौधरी ने कहा कि पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में जल संकट से निपटने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।सभी वार्डों में पांच टैंकरों से जलापूर्ति की जा रही है तथा खराब जलापूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संतोष शोले द्वारा पूर्व में दिये गये आवेदन के आधार पर संबंधित नल-जल कार्य का टेंडर पूरा हो चुका है और शीघ्र ही कार्य प्रारंभ कर जरूरतमंद परिवारों को नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ज्ञापन में शामिल जनहित से जुड़ी सभी न्यायोचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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