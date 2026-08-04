Sitamarhi News: जल संकट पर लोगों ने किया अनशन पांच सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा

Sitamarhi News: सुरसंड। नगर पंचायत क्षेत्र में गहराते जल संकट और वार्ड संख्या एक में पेयजल आपूर्ति की बदहाल व्यवस्था के विरोध में वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सह समाजसेवी संतोष कुमार शोले सोमवार को स्थानीय लोगों के साथ नगर पंचायत कार्यालय परिसर में सत्याग्रह (अनशन) पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष पप्पू कुमार चौधरी को पांच सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में वार्ड क्षेत्र के खराब पड़े सबमर्सेबल, टूटी पाइपलाइन और लीकेज की तत्काल मरम्मत कर नियमित जलापूर्ति बहाल करने, सभी घरों तक पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने तथा हर घर नल-जल योजना का कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा कर उसकी लिखित कार्ययोजना सार्वजनिक करने की मांग की गयी।