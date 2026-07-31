Sitamarhi News: चोरौत :सड़क जाम करने वालों पर एफआईआर का निर्देश
Sitamarhi News: मनोज कर्ण चोरौत। यदुपटटी पंचायत के ग्रामीणों ने जल संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते बीडीओ अमित कुमार अमन ने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। आदेश में बताया गया है कि सार्वजनिक मार्ग जाम करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए कार्रवाई की जाएगी।
Sitamarhi News: मनोज कर्ण चोरौत। जल संकट से जूझ रहे यदुपटटी पंचायत के ग्रामीणों को पेयजल समस्या को लेकर बुधवार को बबाल करना महंगा पड़ गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए बीडीओ अमित कुमार अमन ने पंचायत सचिव को आदेश पत्र जारी कर दोषियों पर एफआईआर करने का निर्देश दिया है।निर्देश में बताया है कि सार्वजनिक मार्ग जाम कर विधि व्यवस्था भंग करने, आमजन को उकसाने तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करनेवाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज कराना सुनिश्चित करें। बीडीओ द्वारा दिए गए आदेश पत्र में बताया है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा यदुपटटी सार्वजनिक मार्ग को बाधित किया गया, जो दंडनीय अपराध है।
बीडीओ ने निर्देशित दिया है कि है कि भीडीओ फूटेज,फोटोग्राफ व अन्य उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराना सुनिश्चित करते हुए, अनुसंधान के क्रम में अन्य व्यक्तियों के संलिप्तता प्रकाश में आती है, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करते हुए की गयी कार्रवाई से संबंधित सूचना कार्यालय को 24 घंटे के अन्दर देना सुनिश्चित करने के साथ-साथ निर्देश का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार करने का सख्त निर्देश दिया है।
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