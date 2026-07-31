Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sitamarhi News: चोरौत :सड़क जाम करने वालों पर एफआईआर का निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
Follow us on Google News
share

Sitamarhi News: मनोज कर्ण चोरौत। यदुपटटी पंचायत के ग्रामीणों ने जल संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते बीडीओ अमित कुमार अमन ने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। आदेश में बताया गया है कि सार्वजनिक मार्ग जाम करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

Sitamarhi News: चोरौत :सड़क जाम करने वालों पर एफआईआर का निर्देश

Sitamarhi News: मनोज कर्ण चोरौत। जल संकट से जूझ रहे यदुपटटी पंचायत के ग्रामीणों को पेयजल समस्या को लेकर बुधवार को बबाल करना महंगा पड़ गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए बीडीओ अमित कुमार अमन ने पंचायत सचिव को आदेश पत्र जारी कर दोषियों पर एफआईआर करने का निर्देश दिया है।निर्देश में बताया है कि सार्वजनिक मार्ग जाम कर विधि व्यवस्था भंग करने, आमजन को उकसाने तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करनेवाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज कराना सुनिश्चित करें। बीडीओ द्वारा दिए गए आदेश पत्र में बताया है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा यदुपटटी सार्वजनिक मार्ग को बाधित किया गया, जो दंडनीय अपराध है।

ये भी पढ़ें:Sitamarhi News: जल के लिए बेकल लोगों ने सड़क जाम कर किया विरोध-प्रदर्शन

बीडीओ ने निर्देशित दिया है कि है कि भीडीओ फूटेज,फोटोग्राफ व अन्य उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराना सुनिश्चित करते हुए, अनुसंधान के क्रम में अन्य व्यक्तियों के संलिप्तता प्रकाश में आती है, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करते हुए की गयी कार्रवाई से संबंधित सूचना कार्यालय को 24 घंटे के अन्दर देना सुनिश्चित करने के साथ-साथ निर्देश का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार करने का सख्त निर्देश दिया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sitamarhi Latest News Sitamarhi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।