Sitamarhi News: चोरौत: मोहल्लों में टंकी से हो रही पानी की सप्लाई

Sitamarhi News: चोरौत पश्चिमी पंचायत में सैंकड़ों चापाकल के सुखने से पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं और पहले से ही कमजोर नल जल योजना के कारण उन्हें पानी व्यवस्था पर गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है।

Sitamarhi News: मनोज कर्ण चोरौत। चोरौत पश्चिमी पंचायत में सैंकड़ों चापाकल के सुखने के बाद से पेयजल को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। चापाकल सुखने के बाद से लोगों को शुद्ध पीने की पानी से लेकर खाना बनाने,तथा नहाने कपड़ा धोने तथा दैनिक उपयोग के लिए उपयोग के पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं।लोगों को इधर उधर से पानी ढोकर लाना पड़ रहा है।

पेयजल समस्या का समाधान हालांकि पेयजल की इस समस्या के निदान के प्रमुख प्रतिनिधि सुनील राउत नीजी कोष से दो ठेला पर पानी टंकी लादकर मुहल्लों में पानी सप्लाई किया जा रहा है। प्रमुख प्रतिनिधि ने बताया कि पिछले वर्ष भी अपने नीजी कोष क्षेत्र के लोगों पेयजल आपूर्ति बहाल किया था। अब भी जहां नल जल योजना नहीं है। ऐसे जगहों पर दो ठेला पर दो टंकी डालकर लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने की बात कही है। पीएचईडी विभाग द्वारा इस समस्या से सामाधान की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं किया जा रहा है। जिससे क्षेत्र में पेयजल के लिए त्राहि-माम मचा हुआ है। हालांकि बीडीओ अमित कुमार अमन हर लोगों को पेयजल आपूर्ति बहाल करने के लिए पीएइडी विभाग को पत्राचार कर कई जगहों पर पेयजल आपूर्ति बहाल करने की पहल किया है।

नल जल योजना की स्थिति सबसे परेशानी चोरौत पश्चिमी पंचायत में 1-6 वार्ड तक की है। जहां उच्च क्षमता की पानी टंकी होने के कारण नल जल योजना का लाभ से इन वार्डों नहीं दिया गया। उन दिनों जनप्रतिनिधि ने भी अपनी उदासिनता दिखाई है। फलस्वरूप आज दो वर्षों से भूजल स्तर नीचे चले जाने से पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। नल जल योजना के तहत पानी टंकी बनाने के लिए स्थानीय वार्ड सदस्यों ने भी बहुत प्रयास किया लेकिन चोरौत पश्चिमी पंचायत में वार्ड 1-6 तक पेयजल आपूर्ति की दिशा में कोई पहल नहीं हुई।

पिछले वर्ष की स्थिति पिछले वर्ष टैंकर से मुहल्ले में सभी परिवार को पानी पहुंचाया गया था, तथा वैकल्पिक व्यवस्था से पूर्वी पंचायत के वार्ड संख्या 4 के नल जल योजना से चोरौत पश्चिमी पंचायत के वार्ड 6 के लोगों को पेयजल आपूर्ति बहाल किया गया था। बीडीओ अमित कुमार अमन ने वार्ड संख्या 6 के लोगों को पूर्व की तरह ही इस समस्या के निदान के लिए पूर्वी के वार्ड चार के जल नल योजना की टंकी से पेयजल आपूर्ति बहाल कराया है।