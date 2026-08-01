Sitamarhi News: बैठक में पेयजल संकट पर चिंता, सभी पंचायतों में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश
Sitamarhi News: सुरसंड में प्रखंड स्तरीय 20 सूत्री की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। विधायक प्रो. नागेंद्र राउत ने पेयजल संकट पर चर्चा करते हुए नल-जल योजना को चालू रखने का निर्देश दिया। प्रखंड प्रमुख ने अधिकारियों से लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान की अपेक्षा जताई।
Sitamarhi News: सुरसंड। प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति (20 सूत्री) की बैठक शुक्रवार को टीपीसी भवन में समिति अध्यक्ष रमेश पटेल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की गई तथा जनसमस्याओं के त्वरित समाधान पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक में चर्चा
बैठक में विधायक प्रो. नागेंद्र राउत ने प्रखंड में बढ़ते पेयजल संकट को गंभीर समस्या बताते हुए नल-जल योजना को पूरी तरह चालू रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों में प्रतिदिन तीन समय नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को पेयजल की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने संबंधित विभागों को जलापूर्ति प्रभावित न हो, इसके लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
प्रमुख की अपेक्षाएँ
प्रखंड प्रमुख चंदन कुमार ने प्रखंड एवं अंचल कार्यालय में लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने की अपेक्षा जताई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।
पिछली बैठक का मूल्यांकन
इस दौरान पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा की गई तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट मांगी गई। समिति अध्यक्ष रमेश पटेल ने राज्य सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं की चर्चा की।
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