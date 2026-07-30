Sitamarhi News: विद्यार्थियों ने दिया लोकतंत्र का संदेश

Sitamarhi News: सीतामढ़ी। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम बुधवार को प्लस-2 एसआरपीएन हाईस्कूल बाजपट्टी में आयोजित किया गया। छात्रों ने निर्वाचन प्रक्रिया का प्रदर्शन किया। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार नाग ने मतदान के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम में क्विज प्रतियोगिता भी हुई और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया।

Sitamarhi News: सीतामढ़ी। मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्लस-2 एसआरपीएन हाईस्कूल बाजपट्टी में बुधवार को निर्वाचन साक्षरता क्लब के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी रिची पांडेय के दिशानिर्देश पर आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय के सभा कक्ष को आदर्श मतदान केंद्र का स्वरूप दिया गया, जहां छात्र-छात्राओं ने निर्वाचन प्रक्रिया का सजीव प्रदर्शन कर लोकतंत्र का प्रभावी संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय का माहौल पूरी तरह वास्तविक मतदान केंद्र जैसा नजर आया। विद्यार्थियों ने पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी, पुलिस बल और सीआरपीएफ जवानों की भूमिका निभाई। सुरक्षा जांच के बाद मतदाता बने छात्र-छात्राओं ने मतदाता पहचान पत्र दिखाकर मतदान केंद्र में प्रवेश किया तथा गोपनीय और निष्पक्ष मतदान की पूरी प्रक्रिया का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम का महत्व इस अवसर पर कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को मतदान के महत्व, मतदाता बनने की प्रक्रिया, निर्वाचन प्रणाली, ईवीएम के उपयोग, मतदाता सूची निर्माण तथा विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। मुख्य अतिथि जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार नाग ने कहा कि आज के छात्र-छात्राएं ही कल के जागरूक मतदाता हैं। लोकतंत्र को मजबूत बनाने में प्रत्येक मतदाता की अहम भूमिका होती है। उन्होंने विद्यार्थियों से भविष्य में मतदान के प्रति सजग और सक्रिय रहने की अपील की।

क्विज प्रतियोगिता कार्यक्रम के दौरान निर्वाचन विषयक क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। मास्टर ट्रेनर एसएन झा, आनंद राज, गौतम कुमार एवं रामनरेश प्रसाद ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक सरफराज अली अहमद ने निर्वाचन साक्षरता क्लब के माध्यम से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मौके पर शिक्षक अनिल कुमार, राहुल कुमार, नसरुद्दीन रहमान, अविनाश कुमार, राहुल झा, अभिषेक कुमार, वर्षा कुमारी, अंजली कुमारी, नवीन कुमार सहित विद्यालय के शिक्षक एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद थे।