Sitamarhi News: पूर्व विवाद को लेकर मारपीट में दर्जनों लोग जख्मी
Sitamarhi News: पुपरी में हरदिया गांव में आपसी विवाद के चलते मारपीट की घटना में कई लोग जख्मी हो गए। ज़ख्मियों में विनय कुमार ठाकुर, ललन ठाकुर और उनकी परिवार की महिलाएँ शामिल हैं। गंभीर रूप से जख्मी विनय को बेहतर इलाज के लिए सीतामढ़ी रेफर किया गया है।
Sitamarhi News: पुपरी। आपसी पूर्व विवाद को लेकर हरदिया गांव में मारपीट की घटना में दर्जनो लोग जख्मी हो गए। जख्मी लोगों में विनय कुमार ठाकुर, ललन ठाकुर, उसकी पत्नी रीता देवी, पुत्री कंचन कुमारी, पल्लवी कुमारी, बर्षा कुमारी, पुत्र ऋषिकेश ठाकुर, स्व स्वंमवर ठाकुर की पत्नी सुधीरा देवी, आदि लोग शामिल है। उक्त जख्मी लोगों का इलाज पीएचसी पुपरी में किया गया है। गम्भीर रूप से जख्मी विनय ठाकुर को सीटी स्कैन के लिए चिकित्सक ने सदर अस्पताल सीतामढ़ी रेफर कर दिया है। स्व कुमर ठाकुर की पत्नी जगमिता देवी, मोहन ठाकुर की पत्नी भवानी देवी, रमण ठाकुर व हिरौली के मो कमरुल हक का पुत्र हारुण तौहीद
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