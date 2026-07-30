Sitamarhi News: कन्हमां में भी परेशान ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन
Sitamarhi News: कन्हमां पंचायत के ग्रामीणों ने पानी की किल्लत के खिलाफ बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मुखिया और पीएचईडी विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकांश चापाकल सूख गए हैं और नल जल योजना सुचारू नहीं है। समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर अधिकारियों से भी शिकायत की गई है।
Sitamarhi News: परिहार। पानी की किल्लत से जूझ रहे प्रखंड के कन्हमां पंचायत के ग्रामीणों का बुधवार को गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने इसको लेकर बुधवार को गांव में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण पोस्टर बैनर लेकर इस प्रदर्शन में शामिल हुए। ग्रामीणों ने मुखिया एवं पीएचईडी के विभाग के खिलाफ नारेबाजी एवं प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत के अधिकांश चापाकल सूख चुके हैं। पंचायत के सभी 15 वार्ड में नल जल पूरी तरह सुचारू नहीं है। जिसके चलते लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पानी के लिए लोगों को यत्र-तत्र भटकना पड़ रहा है।
ग्रामीणों ने बताया कि समस्या को लेकर अधिकारियों एवं विभाग से शिकायत भी की गई। लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं किया जा सका है। जिसके कारण लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि किसी वार्ड में मोटर खराब है, तो कहीं पाइप की समस्या है। अनियमित बिजली आपूर्ति के कारण भी नल जल योजना प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन के माध्यम से जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से समस्या के निदान की मांग की है।
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