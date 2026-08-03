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Sitamarhi News: महिला को पीटने पर चाचा-भतीजा गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: सीतामढ़ी। मेहसौल थाना क्षेत्र अंतर्गत बसबरिया गांव में आपसी विवाद को लेकर पड़ोसी के साथ

Sitamarhi News: महिला को पीटने पर चाचा-भतीजा गिरफ्तार

Sitamarhi News: सीतामढ़ी। मेहसौल थाना क्षेत्र अंतर्गत बसबरिया गांव में आपसी विवाद को लेकर पड़ोसी के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में चाचा और भतीजा शामिल हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान बसबरिया निवासी चंदेश्वर राय के पुत्र चंदन कुमार तथा विश्वनाथ राय के पुत्र अमित कुमार के रूप में की गई है। मेहसौल थानाध्यक्ष मो. असदुल्लाह ने बताया कि पीड़ित पक्ष द्वारा सूचना दी गई कि आरोपियों ने पड़ोस की एक महिला के साथ मारपीट और बदसलूकी की है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम को तत्काल मौके पर भेजा गया और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया।

थानाध्यक्ष ने आगे बताया कि पुलिस की प्राथमिक पूछताछ और आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है।

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