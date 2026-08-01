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Sitamarhi News: अस्पताल में ‘काम सीखने’ पहुंचा युवक पकड़ा गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: सीतामढ़ी के सदर अस्पताल में एक युवक अनधिकृत रूप से इमरजेंसी वार्ड में प्रवेश कर काम सीखने की कोशिश कर रहा था। अस्पताल प्रशासन ने इसे गंभीर सुरक्षा उल्लंघन माना और युवक को अंतिम चेतावनी देकर बाहर निकाल दिया। सभी स्टाफ को ऐसे मामलों को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं।

Sitamarhi News: अस्पताल में ‘काम सीखने’ पहुंचा युवक पकड़ा गया

Sitamarhi News: सीतामढ़ी। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक युवक के अनधिकृत रूप से प्रवेश कर काम सीखने का मामला सामने आया है। अस्पताल प्रशासन ने इसे गंभीर सुरक्षा चूक मानते हुए युवक को अंतिम चेतावनी देकर अस्पताल परिसर से बाहर कर दिया है। साथ ही संबंधित कर्मियों को भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। अस्पताल प्रबंधक विजय चंद्र झा ने संबंधित स्टाफ नर्स और युवक को तलब किया। दोनों से पूछताछ के बाद युवक को अंतिम चेतावनी देते हुए अस्पताल परिसर से बाहर कर दिया गया। साथ ही भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होने देने के निर्देश दिए गए।

अस्पताल प्रशासन ने सभी विभागाध्यक्षों, वार्ड प्रभारियों और ऑन-ड्यूटी कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी बाहरी या अनधिकृत व्यक्ति को अस्पताल के संवेदनशील वार्डों और विभागों में प्रवेश न करने दिया जाए। वहीं सुरक्षा गार्डों को नियमित निगरानी बढ़ाने तथा अस्पताल परिसर में संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है।

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