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Sitamarhi News: बाइक दुर्घटना में दो लोग जख्मी, एक रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: पुपरी-डुमरा पथ पर बाइक से गिरकर दो लोग जख्मी हो गए हैं। जख्मी में राजेश श्रीवास्तव और पुतुल देवी शामिल हैं। दोनों को पीएचसी पुपरी में भर्ती कराया गया है। पुतुल देवी को सीटी स्कैन के लिए सदर अस्पताल सीतामढ़ी रेफर किया गया है। बाइक का संतुलन बिगड़ने से यह दुर्घटनाएँ हुईं।

Sitamarhi News: बाइक दुर्घटना में दो लोग जख्मी, एक रेफर

Sitamarhi News: पुपरी। पुपरी-डुमरा पथ व अन्य स्थानों पर बाइक से गिरकर दो लोग जख्मी हो गए। जख्मी लोगों में नानपुर के स्व राधे श्रीवास्तव का पुत्र राजेश श्रीवास्तव व पुपरी के अरुण मेहता की पत्नी पुतुल देवी शामिल है। उक्त जख्मी बाइक सवार को इलाज के लिए पीएचसी पुपरी में भर्ती कराया गया है। चिकित्सक के द्वारा समुचित उपचार के बाद पुतुल देवी को सीटी स्कैन के लिए सदर अस्पताल सीतामढ़ी रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार बाइक का संतुलन बिगड़ने के कारण उक्त दोनों बाइक सवार अलग अलग स्थानों पर गिरकर जख्मी हुए है।

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