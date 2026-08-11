Sitamarhi News: एनएच किनारे पौधे बढ़ा रहे पर्यावरण संरक्षण
Sitamarhi News: सीतामढ़ी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे हरियाली बढ़ाने के लिए पौधरोपण किया जा रहा है। 2021-22 से यह कार्य जारी है, जिसमें सूखे पौधों की जगह नए पौधे लगाए जा रहे हैं। इस प्रयास का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण तथा हरियाली को बढ़ावा देना है।
Sitamarhi News: सीतामढ़ी। जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के किनारे हरियाली बढ़ाने के लिए लगातार पौधरोपण किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 से एनएच किनारे पौधरोपण का कार्य जारी है। पिछले पांच वर्षों में लगाए गए कई पौधे अब पेड़ का रूप लेने लगे हैं। वहीं जो पौधे देखरेख या अन्य कारणों से सूख जाते हैं। उनकी जगह दोबारा नए पौधे लगाए जा रहे हैं। एनएच किनारे पौधरोपण का उद्देश्य सड़क के दोनों ओर हरियाली विकसित करने के साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। पौधों के सूखने या क्षतिग्रस्त होने पर संबंधित स्थल पर नए पौधे लगाए जाते हैं। इससे पौधारोपण वाले क्षेत्रों में हरियाली बनी रहे व संख्या कम न हो, इसका प्रयास किया जा रहा है。
सुरक्षा के लिए गेबियन की व्यवस्था
नए लगाए गए पौधों की सुरक्षा के लिए गेबियन लगाए जा रहे हैं। इससे पौधों को मवेशियों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद मिलती है। साथ ही सड़क किनारे लगाए गए पौधों के विकास के लिए उनकी नियमित देखरेख भी जरूरी है। पौधों के पेड़ बनने तक उनकी सुरक्षा और सिंचाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
पौधों की संख्या का सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं
एनएच किनारे वर्ष 2021-22 से अब तक कितने पौधे लगाए गए और इनमें से कितने पौधे सूख गए। इसका सटीक लेखा-जोखा फिलहाल उपलब्ध नहीं है। ऐसे में लगाए गए पौधों और सूखे पौधों की वास्तविक संख्या स्पष्ट नहीं हो पा रही है। हालांकि विभाग की ओर से सूखे पौधों के स्थान पर नए पौधे लगाने का कार्य जारी रहने की बात कही गई है।
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