Sitamarhi News: धनुषा में पुजारी की गला रेतकर हत्या
Sitamarhi News: नेपाल के धनुषा जिले में रघुनाथपुर गांव के पुजारी बंठू यादव की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जाँच शुरू की। स्थानीय लोग भय और गुस्से में हैं, और पुलिस जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दे रही है।
Sitamarhi News: जनकपुरधाम। नेपाल के धनुषा जिले के सबैला नगरपालिका स्थित रघुनाथपुर गांव में गुरुवार रात हनुमान मंदिर के पुजारी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद से पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है। मृतक की पहचान हंसपुर नगरपालिका निवासी बंठू यादव (55) के रूप में हुई है, जो रघुनाथपुर स्थित हनुमान मंदिर में पुजारी के रूप में सेवा दे रहे थे। शुक्रवार सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने परिसर में पुजारी का खून से लथपथ शव देखा। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और साक्ष्य जुटाए।
इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए प्रादेशिक अस्पताल भेजा गया। प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।पुजारी की हत्या की खबर मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश है। धनुषा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अनुसार, हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर छानबीन कर रही है। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि जल्द ही घटना का पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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