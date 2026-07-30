Sitamarhi News: बाइक दुर्घटना में एक युवक की जान गई, दो लोग जख्मी
Sitamarhi News: ब्रजकिशोर सिंह पुपरी के पुपरी-मधुबनी स्टेट हाईवे पर एक तेज रौशनी वाले चार पहिया वाहन के कारण बाइक और साइकिल के बीच टक्कर हो गई। इस घटना में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें एक, राहुल कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई।
Sitamarhi News: ब्रजकिशोर सिंह पुपरी। पुपरी-मधुबनी स्टेट हाईवे पर बुधवार की रात चार पहिया वाहन के तेज रौशनी के कारण बाइक व साइकिल सवार के बीच टक्कर हो गई। इस घटना में तीन लोग गम्भीर रूप से जख्मी हो गए।जख्मी बाइक सवार दरभंगा जिला अंतर्गत कमतौल थाना के मधपुर निवासी सुधीर दास का पुत्र राहुल कुमार, घोघराहा के बेचन दास का पुत्र राजेश कुमार व साइकिल सवार परीक्षण ठाकुर के पुत्र रविन्द्र ठाकुर को लोगों ने इलाज के लिए एसडीएच पुपरी में भर्ती कराया। जहां पर चिकित्सक डॉ. अपूर्व अग्रवाल व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा त्वरित गति से जख्मी लोगों को उपचार मुहैया कराई गई।
जख्मी लोगों के गम्भीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सक ने बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया। इलाज के क्रम में राहुल कुमार की मौत हो गई। जबकि अन्य दो जख्मी का इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार राहुल बचपन से घोघराहा अपने नाना मदनलाल के घर पर रहा करते थे। घटना की रात राहुल साथी राजेश संग बाइक से पुपरी से घोघराहा लौट रहे थे। चंदौना कॉलेज के पास परीत दिशा से आ रहे चारपहिया वाहन की तेज रौशनी से बाइक चालक संतुलन खो बैठा और साइकिल सवार से जबरदस्त रूप से जा टकराया । जिस वजह से बाइक व साइकिल पर सवार तीन लोग गम्भीर रूप से जख्मी हो गए।
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