Sitamarhi News: करनहिया में हाइटेंशन तार की चपेट में आने से राजमिस्त्री की हुई मौत
Sitamarhi News: उमाशंकर सीतामढ़ी। करनहिया गांव में एक राजमिस्त्री करंट लगने से मृत हो गए। वे एस्बेस्टस की शीट रख रहे थे, जब वह 11 हजार वोल्ट के हाईटेंशन बिजली तार की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी मौत हो गई। परिवार और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की।
Sitamarhi News: उमाशंकर सीतामढ़ी। पुनौरा थाना क्षेत्र के करनहिया गांव में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसे में करंट लगने से एक राजमिस्त्री की मौत हो गई। घर पर एस्बेस्टस की शीट रखने के दौरान वह 11 हजार वोल्ट के हाईटेंशन बिजली तार की चपेट में आ गए, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।
मृतक की पहचान
मृतक की पहचान करनहिया गांव निवासी सुकन बैठा के रूप में हुई है, जो स्वर्गीय रामचंद्र बैठा के पुत्र थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुकन बैठा अपने घर पर एस्बेस्टस शीट रखने का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान लंबी शीट पास से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन विद्युत लाइन से छू गई। संपर्क होते ही तेज करंट प्रवाहित हुआ और सुकन बैठा उसकी चपेट में आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना अचानक हुआ कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही सुकन बैठा गंभीर रूप से झुलस गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुनौरा थाना प्रभारी रमन राज पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
परिवार पर दुखों का पहाड़
मृतक की असामयिक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रशासन से उचित मुआवजा देने की मांग की है। घटना के बाद लोगों ने आबादी के बीच से गुजर रहे हाईटेंशन तारों की उचित व्यवस्था करने की मांग प्रशासन से की है।
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