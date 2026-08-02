Sitamarhi News: श्रावणी मेले को लेकर देकुलीधाम मार्ग पर वाहनों का रूट डायवर्ट

Sitamarhi News: श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए शिवहर जिला पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान जारी किया है। हर रविवार और सोमवार को सुबह 3 बजे से शाम 6 बजे तक, देकुली धाम के समीप वाहनों का परिचालन परिवर्तित रहेगा। श्रद्धालुओं से व्यवस्था में सहयोग की अपील की गई है।

Sitamarhi News: शिवहर। श्रावणी मेला को लेकर शिवहर जिला पुलिस एवं प्रशासन ने देकुली धाम स्थित बाबा भुवनेश्वर नाथ मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुगम यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विशेष ट्रैफिक प्लान जारी किया है। श्रावण मास में विशेष रूप से रविवार और सोमवार को उमड़ने वाली भारी भीड़ के मद्देनजर यह व्यवस्था लागू की गई है।

ट्रैफिक योजना का विवरण जिला प्रशासन द्वारा जारी संयुक्त आदेश के अनुसार श्रावण मास के प्रत्येक रविवार एवं सोमवार को सुबह 3 बजे से शाम 6 बजे तक देकुली धाम के आसपास के मार्गों पर वाहनों का परिचालन परिवर्तित रहेगा। नए प्रावधान के अनुसार, शिवहर नगर परिषद क्षेत्र की ओर से पूजा-अर्चना के लिए जाने वाले बड़े वाहनों बस, ट्रैक्टर आदि का परिचालन संजय पाण्डेय द्वार से आगे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। एनएच 227 से सीतामढ़ी जाने वाले वाहन संजय पाण्डेय द्वार से पुलिस केंद्र, पिपराही एवं कटैया होते हुए सीतामढ़ी की ओर जाएंगे। मुजफ्फरपुर से आने वाले तथा शिवहर के रास्ते सीतामढ़ी जाने वाले बड़े वाहन तरियानी चौक से तरियानी छपरा, बेलसंड एवं प्रसौनी होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। इसी प्रकार, सीतामढ़ी से शिवहर नगर परिषद क्षेत्र होकर तरियानी, नरवारा व मुजफ्फरपुर की ओर जाने वाले सभी प्रकार के वाहन परसौनी से बेलसंड और तरियानी छपरा मार्ग का उपयोग करेंगे।

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यवस्था सीतामढ़ी से शिवहर होकर पिपराही, नयागांव व मोतिहारी जाने वाले वाहनों को धनकौल चौक व चेकपोस्ट से दाहिने मार्ग बांध रोड का उपयोग करते हुए कटैया होकर एसएच 54 से जाना होगा। सीतामढ़ी की ओर से देकुली धाम आने वाले श्रद्धालुओं के तीन व चार पहिया वाहनों को धनकौल चेकपोस्ट तक ही प्रवेश दिया जाएगा, जबकि दो पहिया वाहनों से आने वाले श्रद्धालु बागमती के पश्चिमी तटबंध तक जा सकेंगे और वाहन को क्रमबद्ध तरीके से पार्क कर पूजा-अर्चना के लिए जा सकेंगे। वहीं, मोहारी की ओर से आने वाले वाहनों का प्रवेश सुनील पाण्डेय की दुकान के पास बने ड्रॉप गेट तक सीमित रहेगा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एनएच-227 पर सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग को अवैध माना जाएगा और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी चालान कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं एवं आम लोगों से इस व्यवस्था में सहयोग की अपील की है।