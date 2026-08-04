Sitamarhi News: छह माह से वेतन नहीं मिलने पर शिक्षकों ने एमएलसी को सौंपा ज्ञापन, जताया आक्रोश सीतामढ़ी। लगातार छह माह से वेतन नहीं मिलने से आर्थिक संकट झेल रहे मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों ने अब आक्रोशित हो लड़ाई के मुड में आ गए है। लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर ऑल बिहार मदरसा टीचर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य प्रो. संजय कुमार सिंह से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और जल्द भुगतान की मांग की। वेतन भुगतान लंबित रहने से हो रही समस्याओं को लेकर शिक्षकों ने आक्रोश भी जताया और कहा कि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो लोकतांत्रिक आंदोलन को मजबूर होंगे।

ऑल बिहार मदरसा टीचर्स एसोसिएशन, सीतामढ़ी के अध्यक्ष मौलाना मो. मोतिउर्रहमान कासमी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एमएलसी को बताया कि राज्य के गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का वेतन पिछले छह माह से लंबित है। इसके कारण हजारों शिक्षक और कर्मचारी गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया कि वेतन भुगतान नहीं होने से परिवार का भरण-पोषण, बच्चों की पढ़ाई, इलाज और अन्य आवश्यक खर्चों का वहन करना मुश्किल हो गया है। लगातार हो रही देरी से शिक्षकों का मनोबल भी प्रभावित हो रहा है, जिसका असर शैक्षणिक व्यवस्था पर पड़ सकता है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मानवीय आधार पर हस्तक्षेप करते हुए संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश जारी कर लंबित वेतन का अविलंब भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की। एमएलसी प्रो. श्री सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वे इस मुद्दे को सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाएंगे और लंबित वेतन भुगतान के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में नुरुल इस्लाम, अशरफ अली, संस्कृत शिक्षक संघ के सचिव अनिल कुमार सिंह, अध्यक्ष मनोज कुमार, मो. सद्दाम, एहसानुल होदा, अबू बकर सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी शामिल थे।