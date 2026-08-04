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Sitamarhi News: पुपरी में चाय के बकाया रुपये मांगने पर दुकानदार की गला रेतकर हत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: पुपरी थाना क्षेत्र के मधुबनी चौक पर चाय के बकाया रुपये मांगने के विवाद में चाय दुकानदार उदय दास की हत्या कर दी गई। घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और सड़क जाम कर प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया।

Sitamarhi News: पुपरी में चाय के बकाया रुपये मांगने पर दुकानदार की गला रेतकर हत्या

Sitamarhi News: पुपरी। पुपरी थाना क्षेत्र के मधुबनी चौक पर सोमवार की शाम चाय के बकाया रुपये मांगने को लेकर हुए विवाद में एक चाय दुकानदार की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई तथा बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। मृतक की पहचान मधुबनी गांव निवासी स्वर्गीय मुसहार दास के 28 वर्षीय पुत्र उदय दास के रूप में हुई है। मौत के सूचना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना पर पुपरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के भाई राजा दास ने बताया कि बड़ा भाई उदय दास की स्थानीय युवक से चाय के बकाया रुपये को लेकर पूर्व से कहासुनी चल रही थी। एक दिन पूर्व भी विवाद हुआ था। सोमवार शाम को भाई अपनी दुकान पर ही थे। इसी बीच वह कुछ काम से दुकान से बाहर निकले। इतने में एक युवक बगल के अपने रिश्तेदार के दुकान से दबिया लाकर गर्दन पर वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल उदय दास जान बचाने के लिए भागने का प्रयास किया, लेकिन कुछ दूरी पर गिर पड़े। स्थानीय लोग उन्हें बचाने के लिए दौड़े, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

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डायल 112 पुलिस ने संदिग्ध युवक को अपने साथ ले गयी:

घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। जाम कर प्रदर्शन होने की सूचना पर डायल 112 की पुलिस पहुंची। इस दौरान आक्रोशितों द्वारा पकड़र रहे एक युवक को अपने अभिरक्षा लेकर वहां से हट गयी। लोगों के अनुसार वही हत्यारोपी है। उधर, घटना की सूचना मिलते ही एसडीओ गौरव कुमार, एएसपी सुनीता कुमारी, थानाध्यक्ष रामशंकर कुमार सहित कई पुलिस पदाधिकारी एवं भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे। आक्रोशित लोगों को शांत कराने का प्रयास करने में जुट गए। एएसपी सुनीता कुमारी एवं एसडीओ गौरव कुमार ने बताया कि प्रारंभिक छानबीन में पूर्व विवाद को लेकर चाय दुकानदार की हत्या की बात सामने आ रही है। मामले की जांच की जा रही है तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

यह घटना कब हुई?
यह घटना सोमवार की शाम को हुई।
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