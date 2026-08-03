Sitamarhi News: पुलिस ने चिता से युवक का अधजला शव कब्जे में लिया

Sitamarhi News: बोखड़ा के नयाटोल गांव में एक युवक विकास कुमार (23) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसकी पत्नी का कहना है कि उनके बीच विवाद हुआ था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और जांच जारी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम ने भी साक्ष्य जुटाए।

Sitamarhi News: बोखड़ा। थाना क्षेत्र के खरका बसंत उत्तरी पंचायत स्थित नयाटोल गांव में रविवार को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक नयाटोल निवासी नंद किशोर यादव का पुत्र विकास कुमार (23) है। लोगों के अनुसार, घटना से पहले विकास और उसकी पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद युवक की मौत हो गई। मौत की परिस्थितियों को लेकर अभी आधिकारिक रूप से कुछ स्पष्ट नहीं हो सका है। घटना की सूचना पर बोखड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के अनुसार, जब टीम वहां पहुंची तब तक शव के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी।

जांच और सबूत मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने हस्तक्षेप कर चिता से अधजला शव कब्जे में ले लिया। इसके बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पत्नी ने पुलिस को बताया कि चार साल पहले प्रेम विवाह की थी। उसके बाद सब ठीक था। दो बच्चे भी हैं।

एफएसएल और आगे की कार्रवाई सूचना पर एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर हर पहलू की जांच कर रही है।

साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई और अंतिम संस्कार जल्दबाजी में क्यों किया जा रहा था। थानाध्यक्ष ललन कुमार ने बताया कि मामले की जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। उन्होंने कहा कि जांच में यदि किसी व्यक्ति की भूमिका साक्ष्य मिटाने अथवा अन्य किसी अवैध गतिविधि में सामने आती है, तो उसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है। इस संबंध में अभी तक किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करायी है।