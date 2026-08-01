Sitamarhi News: महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत, हत्या का आरोप

Sitamarhi News: सक्षम वर्मा सीतामढ़ी। डुमरा थाना क्षेत्र के सिरा गांव में शादी के महज एक वर्ष बाद विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान सिरा निवासी अरविंद कुमार पासवान की पत्नी काजल के रूप में हुई है। घटना के बाद मायके पक्ष ने गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मामले में अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। हालांकि पुलिस अपने स्तर से इस मामले की जांच में जुटी है और संदेह के आधार पर मृतका के भैसुर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है。

घटना का विवरण

मृतका के भाई भासर गांव निवासी रौशन कुमार ने बताया कि शुक्रवार की रात करीब तीन बजे काजल के भैसुर पप्पू पासवान का फोन आया। फोन पर बताया गया कि काजल की तबीयत काफी गंभीर है और जल्द आने को कहा गया। सूचना मिलते ही परिजन सिरा गांव स्थित उसके ससुराल पहुंचे, लेकिन वहां घर पर कोई नहीं मिला। इसी बीच कुछ देर बाद ऑटो से काजल का शव लाया गया। परिजनों का आरोप है कि काजल की गला दबाकर हत्या की गई है और घटना के बाद ससुराल पक्ष के लोग फरार हो गए। मृतका के पिता अजय पासवान ने बताया कि शादी के बाद से ही बेटी का ससुराल में विवाद चल रहा था। कुछ समय पहले विवाद के कारण वह मायके आ गई थी। करीब दस दिन पहले ससुराल पक्ष ने समझौते का भरोसा दिलाकर उसे वापस अपने साथ ले गया था। अब अचानक उसकी मौत की खबर मिलने से परिवार सदमे में है। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना मिलने पर सबसे पहले डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद डुमरा थाना पुलिस और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। थानाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है।