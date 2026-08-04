Sitamarhi News: अस्थमा के गंभीर मरीज की ऑपरेशन कर बचाई जान
Sitamarhi News: सीतामढ़ी में सदर अस्पताल के आईसीयू में पहली बार जटिल ट्रेकियोस्टॉमी प्रक्रिया सफलतरूप से की गई, जिससे 62 वर्षीय श्रुबैदा खातून की जान बचाई गई। गंभीर अस्थमा से जूझती मरीज को वेंटिलेटर सहायता के माध्यम से सुरक्षित श्वास उपलब्ध कराई गई। यह उपलब्धि जिला स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
Sitamarhi News: सीतामढ़ी। सदर अस्पताल के आईसीयू में पहली बार एक जटिल एवं जीवनरक्षक ट्रेकियोस्टॉमी प्रक्रिया रविवार को देर रात सफलतापूर्वक की गई। 62 वर्षीय श्रुबैदा खातून, जिन्हें गंभीर अस्थमा (ब्रोंकियल अस्थमा/सीओपीडी) के कारण सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई हो रही थी, उनकी जान बचाने के लिए रविवार को यह सफल प्रक्रिया की गई। चिकित्सकों के अनुसार मरीज की स्थिति बेहद गंभीर थी और उन्हें लंबे समय तक वेंटिलेटर सहायता की आवश्यकता थी।
जटिल प्रक्रिया का संचालनऐसे में एमडी क्रिटिकल केयर मेडिसिन के चिकित्सक डॉ. मृत्युंजय कुमार ने मरीज की गर्दन में शल्य प्रक्रिया के माध्यम से श्वास नली में विशेष ट्यूब स्थापित कर ट्रेकियोस्टॉमी की। इसके बाद ट्यूब को वेंटिलेटर से जोड़कर मरीज को सुरक्षित श्वास सहायता उपलब्ध कराई गई। इस जटिल प्रक्रिया में डीएनबी प्रथम वर्ष के छात्र डॉ. अविनाश ने सहयोगी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
सदर अस्पताल में पहली बार इस स्तर की जटिल प्रक्रिया की सफलता को जिला स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
बेहतर चिकित्सा सेवाओं की दिशा में कदमइससे अब गंभीर मरीजों को इलाज के लिए बड़े चिकित्सा संस्थानों में रेफर करने की आवश्यकता कम होगी और जिला स्तर पर ही उन्नत क्रिटिकल केयर सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। चिकित्सकों ने बताया कि यह उपलब्धि राज्य सरकार की नई रेफरल नीति, आईसीयू संचालन व्यवस्था तथा डीएनबी कोर्स की उपयोगिता को भी मजबूती प्रदान करती है। साथ ही यह सिद्ध करती है कि जिला अस्पतालों में भी उच्च स्तरीय जीवनरक्षक चिकित्सा सेवाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा सकती हैं। इस उपलब्धि का श्रेय जिला पदाधिकारी रिची पांडेय के मार्गदर्शन, सिविल सर्जन डॉ. आर. के. यादव के नेतृत्व तथा अस्पताल उपाधीक्षक डॉ. मनोज कुमार की सतत मॉनिटरिंग को दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे सीतामढ़ी सदर अस्पताल के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है।
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