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Sitamarhi News: छात्राओं के साथ छेड़खानी विरोध करने पर मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: बेला थाना क्षेत्र के एक गांव में 10वीं के एक छात्र ने कक्षा की छात्रों के साथ बदसलूकी की। जब छात्राओं ने विरोध किया तो आरोपी ने उन पर ईंट, पत्थर और डंडे से हमला किया, जिससे चार छात्राएं गंभीर घायल हो गईं। पुलिस ने पीड़ित छात्रा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।

Sitamarhi News: छात्राओं के साथ छेड़खानी विरोध करने पर मारपीट

Sitamarhi News: रमेश कुमार परिहार। बेला थाना क्षेत्र के एक गांव में 10वीं के एक छात्र ने कक्षा के कुछ छात्राओं के साथ बदसलूकी एवं छेड़खानी की। इतना ही नहीं विरोध करने पर ईंट, पत्थर व डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी। जिसमें चार छात्राएं गंभीर रूप से जख्मी हो गईं। जिनका इलाज स्थानीय सीएचसी में कराया गया। मामले को लेकर पुलिस ने पीड़ित छात्रा के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिसमें मनपौर गांव निवासी आरोपी छात्र को नामजद कराया गया है। घटना बीते 30 जुलाई की बताई जा रही है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।जानकारी

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के मुताबिक पीड़िता अपनी छह अन्य सहेलियों के साथ उच्च माध्यमिक विद्यालय मनपौर में रजिस्ट्रेशन के कार्य से गई थी। आरोपी स्कूल के सामने बीच सड़क पर खड़ा था। वह भी इसी स्कूल के दसवीं कक्षा का छात्र है। लड़कियों के वहां पहुंचते ही आरोपी छात्र ने छात्राओं से मोबाइल नंबर मांगने शुरू कर दिए। जब छात्राओं ने विरोध किया तो आरोपी ने बदतमीजी शुरू कर दी। इसी दौरान आरोपी लड़कियों का हाथ एवं बाल पड़कर खींचने लगा। इस दौरान आरोपी भद्दी गालियां दे रहा था। विरोध करने पर उसने छात्राओं की बेरहमी से पिटाई कर दी। जिससे कुछ छात्रा बेहोश होकर वहीं गिर गई। उसी में से एक छात्रा भाग कर स्कूल के अंदर गई और शिक्षक को घटना की जानकारी दी। इसके बाद शिक्षकों ने वहां पहुंचकर घायल छात्राओं को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया।

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