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Sitamarhi News: जल संरक्षण का बच्चों ने लिया संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: सीतामढ़ी के गुरुकुल आर्य समाज आवासीय संस्कृत मॉडल विद्यालय ने शनिवार को सुरक्षित शनिवार एवं बैगलेस डे का आयोजन किया। इस दौरान छात्रों को स्वच्छ जल, स्वच्छता और जल संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। छात्रों ने रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेकर जल संरक्षण की शपथ भी ली।

Sitamarhi News: जल संरक्षण का बच्चों ने लिया संकल्प

Sitamarhi News: सीतामढ़ी। गुरुकुल आर्य समाज आवासीय संस्कृत मॉडल विद्यालय, बैरगनिया में शनिवार को सुरक्षित शनिवार एवं बैगलेस डे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय ‘ बूंद-बूंद में जान है, शुद्ध जल वरदान है’ रहा। इस दौरान विद्यार्थियों को स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने जल स्रोतों का निरीक्षण किया तथा हाथ धुलाई का अभ्यास किया। इसके अलावा पोस्टर निर्माण, नुक्कड़ नाटक व मूक अभिनय जैसी रचनात्मक गतिविधियों में भी बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों ने जल संरक्षण व स्वच्छ जल के उपयोग की शपथ ली।

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शिक्षक गुणानंद सिंह ने बच्चों को स्वच्छ पानी के महत्व की जानकारी देते हुए जल को व्यर्थ बहने से रोकने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरतों में शामिल है। बैगलेस डे के तहत आयोजित गतिविधियों से बच्चों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता व टीम भावना विकसित करने का संदेश दिया गया। मौके पर प्रधानाध्यापक मनोज कुमार, शिक्षक कुमारी सरोज शरण, कृष्णा गुप्ता आदि शिक्षक व अभिभावक मौजूद थे।

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