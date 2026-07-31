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Sitamarhi News: निगम की बैठकों में अब नगर प्रबंधक निभाएंगे भूमिका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: सीतामढ़ी नगर आयुक्त ने नगर निगम की बैठकों के संचालन और प्रशासनिक कार्यों को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। नगर प्रबंधक को सभी समितियों की बैठकों में भाग लेने और आवश्यक अभिलेखीय कार्यों को निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया गया है। यह व्यवस्था तुरंत लागू होगी, जिससे कार्यप्रणाली में सुधार और पारदर्शिता आएगी।

Sitamarhi News: निगम की बैठकों में अब नगर प्रबंधक निभाएंगे भूमिका

Sitamarhi News: सीतामढ़ी। नगर निगम की बैठकों के संचालन और प्रशासनिक कार्यों को अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नगर आयुक्त ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 56 के तहत नगर प्रबंधक, नगर निगम सीतामढ़ी को सामान्य सभा, सशक्त स्थायी समिति तथा अन्य सभी समितियों की बैठकों में भाग लेने और उनसे जुड़े आवश्यक प्रशासनिक एवं अभिलेखीय कार्यों के निष्पादन के लिए अधिकृत किया गया है। आदेश के मुताबिक नगर प्रबंधक बैठकों के आयोजन, कार्यसूची तैयार करने, कार्यवृत्त संधारित करने, अभिलेखों के रखरखाव तथा बैठकों के संचालन से जुड़े अन्य आवश्यक कार्यों का निष्पादन प्रचलित अधिनियम, नियमों एवं सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित करेंगे।

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नगर आयुक्त डॉ गजेंद्र प्रसाद सिंह ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी।इस संबंध में नगर प्रबंधक-सह-नगर सचिव सहित नगर निगम के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को आदेश की प्रति भेजते हुए आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। नगर निगम प्रशासन का मानना है कि इस निर्णय से बैठकों की कार्यप्रणाली अधिक व्यवस्थित होगी तथा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन में भी पारदर्शिता और जवाबदेही होगी।

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