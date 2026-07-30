Sitamarhi News: सीतामढ़ी ने कबड्डी में दिखाया दम जोनल चैंपियन बन रचा इतिहास

Sitamarhi News: सीतामढ़ी ने कबड्डी में दिखाया दम जोनल चैंपियन बन रचा इतिहास
Sitamarhi News: सीतामढ़ी की टीम ने 52वीं राज्य स्तरीय जूनियर जोनल कबड्डी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता। फाइनल में, सीतामढ़ी ने पूर्वी चंपारण को 41-39 से हराया। प्रतियोगिता में कुल पाँच टीमों ने भाग लिया और इसकी शुरुआत जिला खेल अधिकारियों ने की।
Sitamarhi News: सीतामढ़ी। जिला मुख्यालय डुमरा स्थित जानकी स्टेडियम में आयोजित 52वीं राज्य स्तरीय जूनियर जोनल बालक कबड्डी प्रतियोगिता में सीतामढ़ी की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। बुधवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में सीतामढ़ी ने कड़े संघर्ष में पूर्वी चंपारण की टीम को 41-39 से हराकर विजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। बिहार राज्य कबड्डी संघ व जिला कबड्डी संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में सीतामढ़ी जोन की पांच टीमों सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर और मधुबनी ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों को जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के सत्यापन के बाद प्रतियोगिता में शामिल होने का अवसर दिया गया।
प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेन्द्र मणि त्रिपाठी, जिला खेल पदाधिकारी मो. इस्लाम, जिला कबड्डी संघ के चेयरमैन पंकज कुमार सिंह, उपाध्यक्ष डॉ. सुनील सुमन, कोषाध्यक्ष डॉ. जूही कुमारी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार मिश्र, सचिव पीयूष परिमल और एकलव्य कोच मेनका कुमारी ने संयुक्त रूप से ग्राउंड पूजन और नारियल फोड़कर किया। मौके पर जिला कबड्डी संघ के मुख्य संरक्षक अतुल कुमार, तकनीकी पदाधिकारी हिमांशु शेखर, मेनका कुमारी, अजय महाजन, जूही कुमारी, आबिद अंसारी सहित कई खेल पदाधिकारी और खिलाड़ी आदि लोग मौजूद थे।
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