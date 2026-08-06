Sitamarhi News: फुलकाहा गोलीकांड में गुड्डू नायक का बयान बदला

Sitamarhi News: फुलकाहा गांव में हुई गोलीकांड ने नया मोड़ ले लिया है। घायल गुड्डू नायक ने अपना बयान बदल दिया है, जिससे पुलिस की जांच प्रभावित हो रही है। पहले उसने कहा कि हमला अनजान युवकों ने किया, लेकिन बाद में उसने दावा किया कि उसके दोस्त से गलती से गोली चली। पुलिस दोनों बयानों की जांच कर रही है।

Sitamarhi News: उमाशंकर सीतामढ़ी। भुतही थाना क्षेत्र के कचोर पंचायत स्थित फुलकाहा गांव में हुए गोलीकांड ने नया मोड़ ले लिया है। गोली लगने से घायल युवक गुड्डू नायक ने अपना बयान बदल लिया है। जिससे मामला र उलझा दिया है, जिससे पुलिस की जांच की दिशा भी बदलती नजर आ रही है। घटना के बाद सामने आए पहले वीडियो में गुड्डू ने बताया था कि वह गांव में कुछ लोगों के साथ बैठा था और भोज में जाने की तैयारी कर रहा था।

बदला हुआ बयान इसी दौरान बाइक पर सवार दो अज्ञात युवक पहुंचे और गोली चला दी, जो उसके हाथ में लगी। उसने कहा था कि वह हमलावरों को नहीं पहचानता और उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। हालांकि, कुछ समय बाद सामने आए दूसरे वीडियो में घायल का बयान पूरी तरह बदल गया। इस बार उसने दावा किया कि उसके दोस्त से गलती से गोली चल गई थी, जो उसे लग गई। घायल के विरोधाभासी बयानों के बाद पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। क्षेत्र में घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

पुलिस की जांच पुलिस अब दोनों बयानों, घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शियों की जानकारी का मिलान कर रही है, ताकि घटना की वास्तविकता सामने आ सके। गौरतलब है कि मंगलवार रात करीब 10 बजे फुलकाहा गांव में गोली चलने की सूचना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी। ग्रामीणों ने घायल गुड्डू नायक को तत्काल इलाज के लिए सीतामढ़ी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया।

इवेंट की जानकारी सूचना मिलते ही भुतही थाना के अपर थानाध्यक्ष रणवीर कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की।