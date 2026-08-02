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Sitamarhi News: पंचायतों के समग्र विकास के लिए सूबे की सरकार प्रतिबद्ध: मंत्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: शिवहर के दौरे पर राज्य के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने नरवारा हाई स्कूल में पौधरोपण किया और बेलहिया पंचायत में विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए पंचायत सरकार भवनों के निर्माण का उल्लेख किया। मंत्री ने पंचायत चुनावों की प्रक्रिया पर भी जानकारी दी और जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए।

Sitamarhi News: पंचायतों के समग्र विकास के लिए सूबे की सरकार प्रतिबद्ध: मंत्री

Sitamarhi News: शिवहर। राज्य के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश अपने दो दिवसीय दौरे के क्रम में शनिवार को शिवहर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तरियानी प्रखंड स्थित नरवारा हाई स्कूल परिसर में पौधरोपण किया। इसके पश्चात तरियानी के बेलहिया पंचायत में आयोजित समारोह को संबोधित किया तथा विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही पिपराही प्रखंड के अंबा उत्तरी पंचायत में जाकर योजनाओं का निरीक्षण किया। साथ ही कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की। तरियानी के बेलहिया पंचायत भवन में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है।

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ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित सभी विकास योजनाओं की नियमित समीक्षा की जा रही है। वे स्वयं विभिन्न पंचायतों का दौरा कर पंचायतों संचालित योजनाओं का निरीक्षण कर जायजा ले रहे हैं।मंत्री ने कहा कि राज्य की लगभग सभी पंचायतों में ‘पंचायत सरकार भवन’ का निर्माण कराया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों को एक ही स्थान पर सभी सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए प्रखंड या जिला मुख्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। पंचायत चुनाव पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। समारोह में मंत्री ने कई पात्र लाभुकों के बीच मनरेगा जॉब कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र सहित अन्य प्रमाण पत्रों का वितरण किया। साथ ही, उन्होंने पंचायत स्तर पर चल रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा भी की। समारोह में पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि नीरज कुमार पप्पू के नेतृत्व में मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। इसके पहले शिवहर जिले के सीमा पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरीय नेता ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मौके पर जिला प्रशासन की ओर से डीडीसी, एसडीओ डॉ अनंत कुमार, एसडीपीओ अनुशील कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला अध्यक्ष कल्याण पटेल सहित पार्टी के अन्य नेता भी उपस्थित थे।

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