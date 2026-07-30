Sitamarhi News: सुरसंड में पांच टैंकरों से हो रही पेयजल की आपूर्ति
Sitamarhi News: सुरसंड में जल संकट बढ़ रहा है क्योंकि भूजल स्तर गिरने से चापाकल सूख गए हैं। लोग पानी के लिए दूर-दूर तक जा रहे हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष की पहल से 19 वार्डों में पांच जल टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने नल-जल योजना का लाभ प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है।
Sitamarhi News: सुरसंड। प्रखंड सहित नगर पंचायत सुरसंड में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। भूजल स्तर नीचे चले जाने के कारण अधिकांश घरों के चापाकलों से पानी निकलना बंद हो गया है। जिससे लोगों को पेयजल के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रखंड के गांवों के कई मोहल्लों में लोगों को पानी के लिए दूर-दूर तक भटकना पड़ रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष पप्पू कुमार चौधरी ने बताया कि आम लोगों की परेशानी को देखते हुए नगर पंचायत की ओर से प्रतिदिन पांच पानी टैंकरों के से सभी 19 वार्डों में आपूर्ति करायी जा रही है। उन्होंने कहा कि जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए प्रत्येक वार्ड में एक-एक व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी गई है व संबंधित कर्मियों के मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक कर दिए गए हैं।
नपं अध्यक्ष चौधरी ने बताया कि क्षेत्र के सभी सार्वजनिक प्याऊ की मरम्मत कर उन्हें चालू करा दिया गया है, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को राहत मिल सके। इसके अलावा नगर पंचायत को तीन नई जल मीनारें सुपुर्द की गई हैं। इनसे नियमित जलापूर्ति शुरू करने के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि जलापूर्ति व्यवस्था में आ रही तकनीकी एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए उनके प्रयास से प्रशासन द्वारा एक संवेदक को जिम्मेदारी सौंपी गयी है।उन्होंने भरोसा दिलाया कि नगर पंचायत के प्रत्येक परिवार तक नल-जल योजना का लाभ पहुंचाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से संयम बनाए रखने का आग्रह करते हुए कहा कि जल संकट से निपटने के लिए नगर पंचायत लगातार आवश्यक कदम उठा रहा है।
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