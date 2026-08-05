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Sitamarhi News: छह दिनों से सफाई ठप, कचरे के अंबार से बेलसंड की सांसें हुईं बेहाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: छह दिनों से सफाई ठप, कचरे के अंबार से बेलसंड की सांसें हुईंछह दिनों से सफाई ठप, के अंबार से बेलसंडछह दिनों से सफाई ठप, के अंबार से बेलसंडछह दिनों से स

Sitamarhi News: छह दिनों से सफाई ठप, कचरे के अंबार से बेलसंड की सांसें हुईं बेहाल

Sitamarhi News: छह दिनों से सफाई ठप, कचरे के अंबार से बेलसंड की सांसें हुईं बेहाल सीतामढ़ी। बेलसंड नगर पंचायत में सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण पिछले छह दिनों से सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप है। नगर के मुख्य बाजार, प्रमुख सड़कें और विभिन्न मोहल्ले कचरे के अंबार से पट गए हैं। नियमित सफाई नहीं होने से जगह-जगह दुर्गंध फैल रही है। जिससे लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। नगर पंचायत के अधिकांश वार्डों में नालियां और कूड़ेदान ओवरफ्लो हो चुके हैं。

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बारिश ने बढ़ाई परेशानी :

बारिश के कारण सड़कों और गलियों में जमा कचरा सड़ने लगा है। इससे वातावरण दूषित हो रहा है और संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ गई है। गंदगी के बीच मच्छरों और मक्खियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जिससे डेंगू, मलेरिया समेत अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा गहरा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द सफाई नहीं हुई तो स्वास्थ्य संकट खड़ा हो सकता है।

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व्यापार और आमजन प्रभावित :

गंदगी का सबसे अधिक असर बाजार क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि दुर्गंध और गंदगी के कारण ग्राहक कम पहुंच रहे हैं। जिससे कारोबार प्रभावित हो रहा है। वहीं राहगीरों और आसपास रहने वाले लोगों को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने नगर प्रशासन से तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था कर सफाई शुरू कराने की मांग की है।

प्रशासन पर बढ़ा दबाव :

नगर में बिगड़ते हालात को देखते हुए हड़ताल समाप्त कराने और सफाई व्यवस्था जल्द बहाल करने की मांग तेज हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर प्रशासन को सफाई कर्मियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान निकालते हुए नियमित सफाई व्यवस्था बहाल करनी चाहिए। जिससे नगरवासियों को गंदगी और संभावित बीमारियों से राहत मिल सके।

सफाई कर्मियों का पक्ष :

प्रमोद मेहतर, राजा मेहतर, अनिल मेहतर, गंगा मेहतर, मेघनाथ मेहतर और अजय मेहतर के नेतृत्व में बिहार लोकल इम्प्लाइज फेडरेशन के बैनर तले सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। नेताओं ने कहा कि जब तक उनकी लंबित मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। प्रशासन से शीघ्र वार्ता कर समाधान की मांग की गई।

सफाई कर्मियों की प्रमुख मांगें:

- संविदा, दैनिक वेतनभोगी व आउटसोर्स कर्मचारी को स्थायी नियुक्ति की जाए।

- समान समान वेतन के तहत वेतन में वृद्धि की जाए।

- मुफ्त व समुचित इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

- आकस्मिक अवकाश (कैजुअल लीव) का लाभ दिया जाए।

- लंबित वेतन/मानदेय का शीघ्र भुगतान किया जाए।

- ईपीएफ एवं ईएसआई जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं लागू की जाएं।

बयान :

सफाई कर्मियों की मांगों को गंभीरता से लिया जा रहा है। हड़ताल समाप्त कराने के लिए लगातार वार्ता की जा रही है। नगरवासियों को होने वाली परेशानी को देखते हुए जल्द समाधान निकालने का प्रयास जारी है। जिससे सफाई व्यवस्था शीघ्र सामान्य हो सके।

पंकज कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी

सामान्य प्रश्न

बेलसंड में सफाई कर्मियों की हड़ताल कब से चल रही है?
बेलसंड नगर पंचायत में सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण पिछले छह दिनों से सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप है।
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