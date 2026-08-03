Sitamarhi News: जिले के शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब

Sitamarhi News: सावन महीने की पहली सोमवारी को सीतामढ़ी जिले के विभिन्न शिवालयों में एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने महादेव की पूजा के साथ 'हर-हर महादेव' का जयघोष किया। बारिश में भी भक्तों ने दर्शन किए। सुरक्षा की व्यापक व्यवस्थाएं की गई थीं।

Sitamarhi News: सीतामढ़ी। सावन माह की पहली सोमवारी को सीतामढ़ी जिले के विभिन्न शिवालयों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। जिलेभर के मंदिरों में करीब एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान “हर-हर महादेव” और “बोल बम” के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। सुबह से हो रही बारिश ने भी मानों भोलेनाथ का पूजन किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बारिश में भीगते हुए शिवालयों में दर्शन-पूजन किए। गिरमिसानी स्थित प्राचीन हलेश्वरनाथ मंदिर में सुबह चार बजे महाशृंगार पूजा हुई। इसके बाद मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। अहले सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लग गईं और जलाभिषेक का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर भगवान शिव को जल अर्पित किया。

कांवरियों ने किया प्रथम जलाभिषेक नेपाल के विभिन्न जिलों तथा जिले के अलग-अलग प्रखंडों से पहुंचे कांवरियों ने सबसे पहले हलेश्वरनाथ मंदिर में जलाभिषेक किया। मंदिर न्यास समिति के सचिव सुशील कुमार ने बताया कि भीड़ को देखते हुए गर्भगृह सुबह चार बजे ही खोल दिया गया था। सबसे पहले कांवरियों ने शिवलिंग पर जल अर्पित किया।

सुरक्षा के रहे व्यापक इंतजाम श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए थे। मंदिर परिसर में दंडाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में महिला एवं पुरुष पुलिस बल की तैनाती की गई थी। मौके पर पुनौरा थाना प्रभारी रमन राज, यातायात थाना प्रभारी प्रशांत कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

विभिन्न शिवालयों में भीड़ हलेश्वर स्थान के अलावा बगही धाम स्थित प्राचीन धनेश्वर महादेव मंदिर, अन्हारी धाम के बाबा अद्भुतनाथ महादेव मंदिर, राजोपट्टी स्थित राजराजेश्वर शिव मंदिर, नगर थाना परिसर स्थित बाबा मनोकामनानाथ मंदिर, पुनौराधाम जानकी मंदिर परिसर स्थित महादेव मंदिर, कोर्ट बाजार महावीर मंदिर तथा भवदेवपुर शंकर मंदिर समेत जिले के विभिन्न शिवालयों में पूजा-अर्चना हुई ।

पुपरी के बाबा नागेश्वरनाथ मंदिर में किया जलाभिषेक पुपरी। सावन माह के पहली सोमवारी को पुपरी के बाबा नागेश्वरनाथ मंदिर में हर-हर महादेव जयघोष के साथ जलाभिषेक किया गया। सुबह से ही मन्दिर में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। मूसलाधार बारिश के बीच भक्तों का आस्था भारी रही।

सुरक्षा व्यबस्था को लेकर प्रशासन के द्वारा कड़े इंतजाम किए गए थे। मंदिर परिसर के अलावे शहर के चौक चौराहों पर दंडाधिकारी के साथ साथ पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस बल भी तैनात दिखे। एसडीओ गौरव कुमार एवं डीएसपी सुनीता कुमारी स्थिति का जायजा लेते रहे। वहीं कई समाजिक संस्थाओं के तत्वावधान में कई स्टॉल लगाकर कांवरियों, भक्तों का सहयोग किया गया। भीड़ को देख बाबा नागेश्वर नाथ मंदिर के बगल से गुजरने वाली मधुबनी, पुपरी से सीतामढ़ी जाने वाली मुख्य सड़क से वाहनों के परिचालन पर पूरा रोक लगा दिया गया था。