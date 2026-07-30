Sitamarhi News: सावन में जलाभिषेक व कांवर यात्रा को ले मंदिरों में तैयारी पूरी

Sitamarhi News: सीतामढ़ी में भगवान भोले नाथ का प्रिय मास सावन 30 जुलाई से शुरू होगा। इस बार पहली सावन में चार सोमवारी हैं। मंदिरों में जलाभिषेक और कांवर यात्रा के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। हलेश्वरनाथ मंदिर में सफाई और सजावट का कार्य जारी है। भक्तों की भीड़ उमड़ने की उम्मीद है।

Sitamarhi News: सीतामढ़ी । भगवान भोले नाथ का प्रिय मास सावन की शुरुआत 30 जुलाई से आरम्भ होगी। जो 28 अगस्त तक चलेगी। तीन अगस्त को पहली सोमवारी है। ज्योतिषाचार्य अरुण कुमार झा ने बताया कि इस बार पहली सावन में चार सोमवार है। सावन के अंतिम सोमवार को पूर्णिमा है, इसी दिन रक्षाबंधन भी मनायी जाएगी। इसके साथ ही सावन मास की समाप्ति होगी। जिले के विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक एवम कांवर यात्रा को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। जिसमें प्रमुख रूप से गिरमिसानी स्थित प्राचीन व पौराणिक श्री हलेश्वरनाथ मंदिर, अंहारी स्थित बाबा अदभुत नाथ शिव मंदिर एवम बगही धाम स्थित धनेश्वरनाथ महादेव मंदिर में जलाभिषेक व कांवर यात्रा को लेकर मंदिर की ओर से विशेष व्यवस्था की जा रही है। वहीं नगर थाना स्थित बाबा मनोकामनाथ मंदिर,राजोपट्टी स्थित राज राजेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक को लेकर भक्तों की भीड़ उमड़ती है।

हलेश्वर स्थान मंदिर का किया गया रंगरोगन हलेश्वरनाथ मंदिर न्यास समिति के सचिव सुशील कुमार ने बताया कि मंदिर का रंग रोगन ,सफाई ,सजावट की तैयारी शुरू कर दी गई है।महिला व पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग ब्राईकेटिंग की व्यवस्था की जा रही है। मंदिर न्यास समिति के सचिव ने बताया कि प्रथम सोमवारी को जलाभिषेक व कांवरियों की भीड़ को देखते हुए मंदिर का गर्भ गृह सुबह चार बजे ही खोल दिया जायेगा।जिले के विभिन्न प्रखंडों सहित नेपाल के विभिन्न जिलों से मंदिर में जलाभिषेक को सैकड़ों भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है।जलाभिषेक के बाद शाम को शिवलिंग का विशेष श्रृंगार की व्यवस्था की जा रही है।

सोमवारी की तैयारी वहीं मनोकामनाथ शिव मंदिर के पुजारी गुरुदयाल मिश्र, अन्हरी के बाबा अद्भुतनाथ शिव मंदिर के पुजारी रौशन झा एवं राजो पट्टी स्थित राज राजेश्वर शिव मंदिर के विनोद चौधरी ने बताया कि सावन मास के सोमवारी को लेकर मंदिर की विशेष रूप से सजाया जा रहा है।