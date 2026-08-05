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Sitamarhi News: बाबा सुकेश्वर धाम की व्यवस्थाओं का बीडीओ व पुलिस ने लिया जायजा, सीसीटीवी और सफाई व्यवस्था नदारद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: -निरीक्षण में सुरक्षा व्यवस्था में मिली खामियां, मंदिर प्रशासन को जल्द सुधार के निर्देशबाबा सुकेश्वर धाम की व्यवस्थाओं का बीडीओ व पुलिस ने लिया जायजा,

Sitamarhi News: बाबा सुकेश्वर धाम की व्यवस्थाओं का बीडीओ व पुलिस ने लिया जायजा, सीसीटीवी और सफाई व्यवस्था नदारद

Sitamarhi News: मेजरगंज। सावन मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा एवं विधि-व्यवस्था को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) निशांत कुमार तथा मेजरगंज थाना के एसआई विजय सिंह और राहुल कुमार ने मंगलवार को बाबा सुकेश्वर धाम मंदिर परिसर का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मंदिर परिसर, प्रवेश एवं निकास मार्ग, पार्किंग स्थल, बैरिकेडिंग, भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, चिकित्सा सुविधा तथा आपातकालीन निकासी मार्ग का जायजा लिया। निरीक्षण में कई महत्वपूर्ण कमियां सामने आईं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर में कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे पाए गए। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति से निपटने अथवा भीड़ की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम की व्यवस्था भी नहीं थी।

साफ-सफाई की स्थिति भी संतोषजनक नहीं पाई गई, जिससे अधिकारियों ने नाराजगी जताई। अधिकारियों ने संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखने, नियमित पुलिस गश्ती बढ़ाने तथा यातायात नियंत्रण को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। बीडीओ निशांत कुमार ने मंदिर प्रशासन को शीघ्र सीसीटीवी कैमरे लगाने और कंट्रोल रूम स्थापित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान बसबिट्टा पंचायत के मुखिया राघवेंद्र कुमार सिंह, मेजरगंज पंचायत के मुखिया राजू स्वर्णकार समेत कई जनप्रतिनिधि और समाजसेवी मौजूद थे। समाचार लिखे जाने तक इस संबंध में मंदिर प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई।

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