शर्मनाक: मुजफ्फरपुर के अस्पताल में महिला कैदी के साथ गैंगरेप, केस दर्ज

अपहरण के मामले में सीतामढ़ी जेल में बंद एक महिला बंदी के साथ एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में इलाज के दौरान सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में महिला बंदी ने 22 नवंबर को डुमरा थाना में एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था जहां से घटनास्थल मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के होने कारण आवेदन को अहियापुर भेज दिया गया। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी परिमल कुमार ने बताया कि महिला बंदी के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है।

Bihar: A prisoner of Sitamarhi jail was allegedly raped by two persons on the night of November 14 in the washroom at Sri Krishna Medical College and Hospital (SKMCH) in Muzaffarpur, where she was taken for treatment on November 11. Case registered, investigation underway pic.twitter.com/yZ46gzKLPs