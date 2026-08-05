Sitamarhi News: एक घंटे की बारिश में गिरी पंचायत सरकार भवन की दीवार, निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल

Sitamarhi News: - बाजपट्टी प्रखंड के मधुरापुर पंचायत में करोड़ो की लागत से तैयार हुआ था पंचायत सरकार भवन

Sitamarhi News: हैंडओवर से पहले ही क्षतिग्रस्त हुआ करोड़ों की लागत से बना पंचायत भवन भवन बाजपट्टी, एक संवाददाता। प्रखंड की मधुरापुर पंचायत में करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित पंचायत सरकार भवन की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। सोमवार को हुई एक घंटे की तेज बारिश के बाद भवन के पीछे की दीवार का एक हिस्सा गिर गया। भवन का अब तक पंचायत को हैंडओवर भी नहीं किया गया है, ऐसे में निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई है।

निर्माण कार्य की स्थिति जानकारी के अनुसार मधुरापुर पंचायत के वार्ड संख्या-12 स्थित मंडल टोला में शहीद रामफल मंडल के पैतृक गांव में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में प्राक्कलन की अनदेखी कर घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, जिसके कारण पहली ही तेज बारिश में दीवार ढह गई।

ग्रामीणों की प्रतिक्रिया पूर्व मुखिया सियाराम मंडल, जदयू के वरीय कार्यकर्ता भरत मंडल, मनोज मंडल, महेश साह, बीरेंद्र मंडल तथा सुखारी मंडल सहित कई ग्रामीणों ने बताया कि निर्माण कार्य में व्यापक अनियमितता बरती गई है। उनका कहना है कि केवल दीवार ही नहीं, बल्कि सीढ़ियों पर लगाए गए ग्रिल भी पहले गिर चुके हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि संवेदक द्वारा मानकों की अनदेखी कर निर्माण कराया गया। ग्रामीणों ने पंचायत राज मंत्री से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी संवेदक एवं संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। वहीं पंचायत के मुखिया लालजी कुमार ने बताया कि भवन का अभी तक हैंडओवर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान संवेदक उनसे कभी नहीं मिला। वे दो बार निर्माण स्थल का निरीक्षण करने गए थे, लेकिन कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं होने के कारण लौट आए।

प्रशासन की प्रतिक्रिया बयान::

मामला सज्ञान में नहीं आया था। अगर दिवार गिरी है तो गंभीर मामला है। इसकी जांच संबंधित अधिकारी से करायी जाएगी। निर्माण के गुणवत्ता में किसी तरह की लापरवाही या कमी पायी जाती है, तो निर्माण कराने वाले एजेंसी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रिची पांडेय, डीएम सीतामढ़ी।