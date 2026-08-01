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Sitamarhi News: कोट बाजार से उप डाकघर हटाने पर लोगों में आक्रोश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: सीतामढ़ी के कोट बाजार स्थित उप डाकघर के स्थानांतरण के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे हैं। यह डाकघर वर्षों से शहरवासियों को सेवाएं प्रदान कर रहा था। उप डाकघर को चकमहिला गांव भेजे जाने से नागरिकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नेता इस फैसले को गलत बता रहे हैं।

Sitamarhi News: कोट बाजार से उप डाकघर हटाने पर लोगों में आक्रोश

Sitamarhi News: सीतामढ़ी। नगर के कोट बाजार स्थित उप डाकघर को स्थानांतरित किए जाने के विरोध में शहरवासियों और विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक संगठनों ने नाराजगी जताई है। लोगों का कहना है कि दशकों से कोट बाजार में संचालित यह उप डाकघर शहर के हजारों लोगों को डाक एवं लघु बचत योजनाओं से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराता रहा है। इसके स्थानांतरण से आम उपभोक्ताओं, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों और छोटे बचत खाताधारकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उप डाकघर को शहर के केंद्र से हटाकर चकमहिला गांव में स्थानांतरित कर दिया गया है, जो शहर से काफी दूर स्थित है।

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लोगों का कहना है कि चकमहिला में पहले से ही एक डाकघर संचालित है, ऐसे में वहां दूसरी शाखा ले जाने का औचित्य समझ से परे है। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रकटू प्रसाद एवं पूर्व मुख्य प्रवक्ता प्रमोद कुमार नील ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि कोट बाजार उप डाकघर वर्षों से शहरवासियों की जरूरतों को पूरा करता रहा है। प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि मो. शम्स शाहनवाज, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉ. रोहन, रवि ने आदि ने केंद्र सरकार व डाक विभाग से कोट बाजार में स्थापित करने की मांग की है। इधर डाक अधीक्षक संजीव शरण ने कहा कि उन्हें उप डाकघर के स्थानांतरण की जानकारी नहीं है।उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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