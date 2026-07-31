Sitamarhi News: नाला निर्माण में अनियमितता को लेकर प्रदर्शन
Sitamarhi News: पुपरी में एसएच 52 से शंभू प्रसाद के घर तक बन रही पीसीसी सड़क और आरसीसी नाले के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। नंप पदाधिकारी केशव गोयल ने तुरंत काम बंद करवाया और निर्माण एजेंसी को नियमों के अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया।
Sitamarhi News: पुपरी। बूडको विभाग के द्वारा एसएच 52 से शंभू प्रसाद के घर तक बन रही पीसीसी सड़क और आरसीसी नाला के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल को लेकर गुरुवार को ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। मामले की शिकायत मिलते ही नंप पदाधिकारी केशव गोयल मौके पर पहुंचे और कार्य एजेंसी को कड़ी फटकार लगाते हुए काम तुरंत बंद करवा दिया। स्थानीय लोगों का कहना था कि गुमटी से एसएच-52 तक हो रहे सड़क निर्माण में नियमों की अनदेखी की जा रही है। ढलाई के नीचे जीएसबी में पत्थर डालने के बजाय लोकल सैंड का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही पीसीसी की ढलाई भी गुणवत्तापूर्ण नहीं की जा रही है।
प्राक्कलन के हिसाब से काम नहीं हो रहा है।इससे सड़क कुछ दिन में ही उखड़ जाएगी। शिकायत के बाद स्थल पर पहुंचे नंप पदाधिकारी केशव गोयल ने निर्माण कार्य का जायजा लिया व कार्य एजेंसी से पहले जीएसबी की परत में पत्थर डालने व प्राक्कलन के अनुसार पीसीसी ढलाई शुरू करने का निर्देश दिया। नाला निर्माण कार्य को भी तत्काल रोकने का आदेश दिया। नगर ईओ ने बताया कि अतिक्रमण मुक्त होने के बाद ही नाला का निर्माण शुरू होगा।
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