Sitamarhi News: बिजली उपभोक्ताओं ने किया प्रदर्शन
Sitamarhi News: रीगा में, स्थानीय मिल बाजार के सैकड़ों बिजली उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उपभोक्ताओं ने 20-20 घंटे की बिजली कटौती और गर्मी में परेशानी का आरोप लगाया। किसान और अन्य निवासी अंधेरे में खाना बनाने और बच्चों की पढ़ाई में बाधा के लिए चिंतित हैं। बिजली विभाग ने तकनीकी समस्याओं का हवाला दिया।
Sitamarhi News: रीगा। स्थानीय मिल बाजार के सैकड़ों की संख्या में बिजली उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया एवं विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय बाजार के निवासी पप्पू पासवान, राम प्रवेश मंडल, फेकन दरजी, बाबुल कुमार, पंकज कुमार, अंकित कुमार, सरोज कुमार, मिट्ठू कुमार, विश्वनाथ महतो आदि ने बताया कि विगत दो सप्ताह से बाजार के लोग गर्मी से परेशान है। घर के महिलाओं को अंधेरे में खाना बनाना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई लगातार बाधित हो गई है, मोबाइल आदि सामान के चार्ज की समस्या उत्पन्न हो गई है। इन लोगों ने कहा कि बिना किसी विभागीय सूचना के 20-20 घंटे बिजली बाधित रहती है।
24 घंटा में मुश्किल से चार या पांच घंटा ही बिजली मिल पा रही है। किसान संजीव कुमार चौधरी ने बताया कि सबसे खराब हालत तो ग्रामीण किसानों की हो गई है। सहायक विद्युत अभियंता संजीव कुमार ने बताया कि बिजली तकनीकी कारणों से बाधित रहती है। कुछ ऐसी गड़बड़ी आती है, जिसमें घंटा काम करना पड़ता है।विभाग के लोग हमेशा लोगों को बिजली देने के लिए तत्पर रहती है।
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