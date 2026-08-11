Sitamarhi News: रिंग बांध सड़क निर्माण को चार घंटे बंद रहेगी बिजली
Sitamarhi News: सीतामढ़ी। रिंग बांध सड़क निर्माण कार्य के लिए पोल एवं ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग का काम मंगलवार
Sitamarhi News: सीतामढ़ी। रिंग बांध सड़क निर्माण कार्य के लिए पोल एवं ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग का काम मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहेगा। इसके लिए शांति नगर पावर सब स्टेशन से निकलने वाला रीगा फीडर सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक बंद रहेगा। इस दौरान शहर के कई प्रमुख इलाकों में चार घंटे बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, सीतामढ़ी के सहायक अभियंता अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि रिंग बांध सड़क निर्माण के लिए विद्युत पोल एवं ट्रांसफार्मर को स्थानांतरित किया जा रहा है। कार्य के दौरान सुरक्षा कारणों से रीगा फीडर को बंद रखना आवश्यक है। बिजली आपूर्ति बाधित रहने से मुख्य बाजार, कोर्ट बाजार, रिंग बांध, गौशाला, जानकी स्थान, रीगा रोड समेत आसपास के कई मोहल्ले प्रभावित होंगे।
सोमवार को भी उक्त फीडर निर्धारित अवधि में बंद रहा था। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन बिजली आपूर्ति बाधित होने से संबंधित क्षेत्र के उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।सहायक अभियंता ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि बिजली से जुड़े आवश्यक कार्य सुबह 10 बजे से पहले पूरा कर लें। उन्होंने कहा कि निर्धारित कार्य पूरा होने के बाद दोपहर दो बजे के बाद बिजली आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी।
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