Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sitamarhi News: सीता मैया मंदिर निर्माण कार्य को लेकर आज तीन घंटे बंद रहेगी बिजली आपूर्ति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
Follow us on Google News
share

Sitamarhi News: - शिवहर व औद्योगिक 11 केवी फीडर सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक रहेंगे बंद, कई गांव होंगे प्रभाविसीता मैया मंदिर निर्माण कार्य को लेकर आज तीन घंटे बंद रहेगी

Sitamarhi News: सीता मैया मंदिर निर्माण कार्य को लेकर आज तीन घंटे बंद रहेगी बिजली आपूर्ति

Sitamarhi News: मंदिर निर्माण कार्य को लेकर आज तीन घंटे बंद रहेगी बिजली आपूर्ति सीतामढ़ी। पुनौरा धाम में निर्माणाधीन मां सीता मंदिर परिसर में बिजली कनेक्शन से संबंधित कार्य के कारण बुधवार को तीन घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इस दौरान पुनौरा पावर सब स्टेशन से संचालित 11 केवी शिवहर एवं औद्योगिक फीडर की विद्युत आपूर्ति सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। सीतामढ़ी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के सहायक अभियंता अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि मंदिर निर्माण कार्य से संबंधित विद्युत कनेक्शन देने के लिए तकनीकी कार्य किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित अवधि तक संबंधित फीडरों की बिजली आपूर्ति बंद रखना आवश्यक है।

बिजली आपूर्ति बाधित रहने से शिवहर, पुनौरा, मधुबन, सीतानगर समेत दर्जनभर गांवों के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। इन क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ छोटे व्यवसायों और अन्य आवश्यक सेवाओं पर भी अस्थायी असर पड़ सकता है। सहायक अभियंता ने प्रभावित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बिजली से जुड़े सभी आवश्यक कार्य निर्धारित समय से पहले पूरा कर लें, ताकि आपूर्ति बाधित रहने के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि निर्धारित कार्य पूरा होते ही बिजली आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से सहयोग की भी अपील की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sitamarhi Latest News Sitamarhi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।